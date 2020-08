La virgen del río Sar sigue a remojo

View this post on Instagram

[GAL]: Continuamos os traballos para a recuperación patrimonial da Virxe aparecida no río Sar. Esta semana visitounos a doutora Carmen Manso Porto, unha das maiores especialistas en arte medieval, quen de seguro arroxará máis luz sobre a catalogación desta peza artística de recente aparición. [CAST]: Continuamos los trabajos para la recuperación patrimonial de la Virgen aparecida en el río Sar. Esta semana nos ha visitado la doctora Carmen Manso Porto, una de las mayores especialistas en arte medieval, quien seguro arrojará más luz sobre la catalogación de esta pieza artística de reciente aparición.