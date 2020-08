O «compañeiro ancestral Díaz Pardo» volve á rúa en Santiago

0

La Voz de Galicia Daniel Bernardo, I. C.

Santiago / La Voz 01/08/2020 14:40 h

Entre Valle-Inclán e Castelao. Ese é o lugar que, polo menos de momento, ocupará a escultura de Isaac Díaz Pardo na Alameda de Compostela. O acto de inauguración comezou pasadas as doce da mañá deste sábado. As autoridades locais que asistiron foron o alcalde, Sánchez Bugallo, a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón e tamén a voceira local do BNG, Goretti Sanmartín. O emotivo evento comezou coa lectura do poema «Compañeiro Ancestral Díaz Pardo», que foi escrito polo dramaturgo, poeta e ensaísta Claudio Rodríguez Fer, grande amigo de Díaz Pardo. Rodríguez Fer quixo salientar «a loita constante de Isaac pola memoria histórica».

A continuación foi a quenda do seu fillo, Camilo Díaz, destacou o feito de que «a estatua de meu pai está mirando cara o Obradoiro, cara un dos lugares onde máis actividade tivo como intelectual e no eido político». Ademais, tamén salientou que Díaz Pardo «co devalar do tempo, converteuse na figura que máis loitou pola recuperación da memoria histórica galega».

A inauguración rematou cunhas palabras de Sánchez Bugallo. Describiu a Díaz Pardo como «unha das persoas máis sinxelas e extraordinarias que coñecín, e viceversa». Explicou que o ter coincidido con Díaz Pardo foi «toda unha experiencia». «Morreu con 92 anos, pero o seu espírito a pesar de ter 90 anos era sempre o dun mozo», continuou o alcalde. Rematou salientando que «con esta escultura, Isaac Díaz Pardo vive en todos nós de novo. Podemos admirar a unha persoa enormemente comprometida e tamén descreída: Díaz Pardo sempre cría que todo era posible».