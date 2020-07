Una avería dejó sin electricidad a Vite, Vista Alegre y Galeras durante 45 minutos

0

A las 14.55 horas las zonas de Romaño, Vite, Vista Alegre, Salvadas y Galeras se quedaban sin electricidad. Un motor de gasóil que alimenta a la sede de la SGAE en la Rúa das Salvadas en caso de corte, comenzó a humear. A las 15.05 horas los bomberos recibieron una llamada sobre un posible incendio en la zona, y poco después acudieron los servicios de emergencia. Tras inspeccionar el motor determinaron que el problema no provenía del mismo, pues el humo y el olor a quemado se debían a su poco uso y no a un fuego. Además, los semáforos no prestaban servicio, con el consiguiente caos.

Hasta la zona se desplazaron dos dotaciones de bomberos, una patrulla de la policía nacional y otra de la policía local para controlar el embotellamiento de vehículos que se formó a la altura de la sede de la SGAE. A las 15.35 llegó también un técnico para comprobar el motor de apoyo sin encontrar incidencia alguna. Finalmente la luz regresó a todas las viviendas sobre las 15.40 horas de la tarde. De momento no se ha esclarecido la causa del fallo en la línea.