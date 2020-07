Ellas pintan mucho y lo demostrarán de nuevo en el DelasFest

0

La Voz de Galicia

28/07/2020

Se presentaron el año pasado para decir al mundo que ellas pintan mucho, a través del DelasFest, el primer festival feminista de arte urbano y contextual de Europa. Y entre el 24 de agosto y el 20 de septiembre volverán a demostrarlo en su segunda edición, que 7H Cooperativa Cultural ha logrado impulsar en medio de la pandemia y con el apoyo de 300 cofinanciadores. Explica la coordinadora, Clara Rodríguez Cordeiro, que en la plataforma de crowdfunding Goteo superaron el objetivo mínimo (8.900 euros). Recaudaron más de 10.500, lejos del propósito más optimista (40.700) pero suficiente como para realizar cuatro intervenciones y otros tantos talleres, uno por semana, en Ames, Brión, Santiago y Teo. A falta de 9 días para cerrar la campaña, Clara indica que «nos gustaría chegar máis ao tecido empresarial para que aporten un pouco máis, aínda que sexa en especies, porque iso nos permite aforrar custes», al tiempo que habla del ejemplo de Cuarto Pexigo, que colaborará como residencia para artistas. Las protagonistas de las intervenciones este año serán dos autoras gallegas, una española y otra uruguaya; y en los talleres habrá tres gallegas y un colectivo latinoamericano. Entre otras ubicaciones, los trabajos murales dejarán su huella en Milladoiro, en la misma zona donde lo hizo el año pasado Andrea Michaelsson (Btoy).

La portavoz del colectivo formado en el 2015 al amparo del Premio Emprende Gaiás Sixto Seco a la mejor idea empresarial creativa comenta que «o confinamento e pandemia retrasaron moito e foi complexo organizar o festival este ano». El objetivo esta edición, dice, es «seguir traballando para rematar cas desigualdades no sector da arte urbana, mostrar unha visión feminista do espacio público e da arte contextual e abrir un diálogo coa propia comunidade, porque non queremos que sexan ocupacións foráneas e axenas á cidadanía». Entre las novedades, habrá una jornada más extensa con charlas por la mañana y una improvisación pictórica (Delas jam) por la tarde inspirada en las jam session musicales, todo ello gracias a las ayudas del Xacobeo 21 para paliar los efectos del covid en el ámbito cultural. Además, pusieron su granito de arena para dar visibilidad a la campaña de crowdfunding numerosas figuras del mundo del arte, del activismo feminista, actrices, gestores culturales, poetas y representantes de otros ámbitos con pequeños vídeos hablando del DelasFest. «Sabemos que son tempos difíciles, pero está sendo moi bonita a campaña en tanto que iso supón un esforzo maior e cada un aporta o que pode, sexa un euro ou máis, e todo é ben agradecido», concluye la coordinadora, quien recuerda que todas las aportaciones son a través de la Fundación Goteo, por lo que desgravan en la declaración de la renta o en el impuesto de sociedades.

Bum del portamascarillas

Ahora todo el mundo debe llevar encima una mascarilla al salir de casa. Pero ¿dónde dejarla cuando uno se la quita? Para no guardarla en un bolsillo, mochila o bolsa de plástico —que son vehículos de transmisión— surgen los portamascarillas. Las personalizadas están siendo todo un bum, constata Sandra Estévez, de la tienda de golosinas y regalos A Ratiña Golosa. «Llevamos trabajando con esto sobre un mes y ya habremos vendido unas 350. Al principio pedimos una cantidad pequeña, porque no sabíamos si iba a funcionar, pero en una semana nos quedamos sin stock», cuenta. En esta tienda las entregan con el nombre estampado en las cajitas (a 1 euro la pequeña y a 2,50 la más grande y rígida) y en las bolsitas de tela. Dice Sandra que tanto las encargan para adultos como para niños, especialmente pensando en que no se intercambien en campamentos o en la vuelta al colegio. «En general, a la gente le gusta mucho todo lo personalizado», apunta Sandra, quien en diciembre cumple ocho años en el centro comercial Novo Milladoiro (Ames) y reconoce que el bajón en bautizos, bodas y comuniones hizo caer el volumen de actividad a la mitad, «pero ahí estamos, capeando el temporal», concluye.

Visitas geológicas

El Pico Sacro anda muy solicitado este verano. Si el pasado jueves era José Ángel Docobo, director del Observatorio Ramón María Aller de la USC quien abría un ciclo de conferencias astronómicas con el cielo de Boqueixón como telón de fondo, el domingo tocó ruta por el patrimonio geológico. Joaquín Rubal, guía turístico oficial de Galicia y responsable de la empresa (Geotur Galicia) que colabora con el Concello de Boqueixón en la iniciativa, condujo al primer grupo a través de un recorrido con paradas en la cima principal del monte, en la cumbre oeste, en la entrada de las dos cuevas y en la Rúa da Raíña Lupa. Con mascarillas y distancia social, se repetirá cada domingo de agosto y septiembre la actividad (previa inscripción en geoturgalicia@gmail.com o 675 820 520).