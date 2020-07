Compostela TradFest enciende la mecha festiva en Bonaval

0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 26/07/2020 16:44 h

El Compostela TradFest encendió la mecha festiva desde primera hora en Santiago para ofrecer durante todo el domingo, entre el casco histórico y Bonaval, conciertos, cantos, bailes, pasacalles, cursos, una muestra de instrumentos musicales y una feria de libros y discos. Todo ello, girando en torno a un mismo tema, los distintos lenguajes y formas de expresión que han nacido al amparo de la música tradicional.

; Os Estalotes dan el pistoletazo de salida a la segunda edición del TradFest Xoán A. Soler

A las once de la mañana ya se oían los primeros acordes desde los barrios de San Roque y San Pedro. Os Estalotes empezaban a las puertas del Museo do Pobo Galego su marcha a través de las calles de la ciudad, anunciando el comienzo de la segunda edición del festival, hasta la Alameda. Se les unían, poco después, otro quinteto, el de Acivreira y sus características melodías medievales, así como el dúo Os Monifates y el grupo femenino de Habelas Hainas, combatiendo con música de raíz las horas de sol y unas apocadas Festas do Apóstolo marcadas por el covid-19.

; El concierto de Barahúnda abre el espacio de cantos del TradFest en Bonaval P. CalveiroP. Calveiro

Pero el de hoy era un día para olvidar los malos momentos y disfrutar, eso sí, con responsabilidad y con todas las medidas de seguridad al alcance. Así lo entendieron las cerca de 600 personas acreditadas durante todo el día en las actividades del TradFest. En el parque de Bonaval, el trío Barahúnda abría el espacio de cantos en el escenario de abajo. "Fainos moita ilusión poder estar hoxe aquí", comenzaba diciendo la cantante, Helena de Alfonso, cuya voz dirigió un recorrido a través de la lírica gallega, mecido por la zanfoña y una guitarra. No sin antes anunciar, con toda la naturalidad, que iba a sacar "o hidroxel para tocar o micro". Cantigas medievales. Canciones Viajadas. Piezas sefardíes. Nuevas versiones, interpretadas con profundidad, que cobran otro sentido en plena pandemia, recordaba la vocalista, "porque neste momento tamén hay xente que non sabe onde esta o seu amigo".

; As pandereteiras de Bouba arrancan os primeiros bailes no Tradfest P. Calveiro

A esa misma hora, Bouba arrancaba los primeros bailes en el espacio dedicado a la danza, a la sombra del antiguo cementerio dominico. La fuerza de la percusión y la potencia de canto de las tres pantereiras de A Pontagra conseguían que los primeros valientes se levantasen de sus sillas para marcarse unos pasos en la zona de campo que quedaba libre. Evitando, en la medida de lo posible, el sol para poder llegar al siguiente baile. El trío de cantareiras hizo una exhibición de poderío y agradecían el apoyo del público presente, porque "despois do confinamento estamos vivindo un confinamento cultural".

; Curso de baile gallego en el TradFest P. Calveiro

Cogían allí mismo luego el relevo, tras un breve descanso para poder retirar las sillas, Sergio Cobos y Mercedes Prieto. Los maestros expertos en bailes tradicionales juntaron a un grupo de 15 personas para enseñarles unos pasos de baile gallego. Alzadas, puntos, vueltas... Sentados los mimbres, tocó poner todo lo aprendido en práctica por parejas al son de un acordeón o una pandereta. Los bailarines más experimentados se juntaron con los que empezaban, replicando al otro como si estuvieran frente a un espejo. Los bailes sueltos típicos gallegos fueron los protagonistas de la sesión matutina y por la tarde lo serán otras danzas tradicionales europeas, incluso de ultramar.

Para acabar la mañana, Candorka estrenó el escenario musical de la parte de arriba de Bonaval en la presentación de su primer trabajo, Fonsagrada. "Terra de gaiteiros, de onde somos", recordaban, el cuajo del que se sirve el trío lucense para crear otra dimensión a partir de la música tradicional. Con un gusto exquisito, hicieron un directo que saltaba de lo intimista a lo enérgico, trasladando a los espectadores que asistían al concierto -santados desde sus sillas o sobre la hierba- a un espacio totalmente distinto, solo con música.

; Así es la muestra de instrumentos musicales en el TradFest P. Calveiro

Zeltia e Irevire ponía el broche a la mañana en Bonaval, donde llegaron a juntarse en el punto más álgido más de 200 personas, repartidas entre los distintos espacios. Las actividades se retomarán en el parque santiagués a partir de las cuatro y media de la tarde con más cursos de baile, los conciertos de éRomance, Porcoteixos, Laura LaMontagne, Altalaplana, Os Monifates y el cierre a las ocho con el afamado gaiteiro Anxo Lorenzo. Los restos se servirán, una hora después en A Quintana, con el fin de fiesta a cargo de Ailá y Tanxugueiras, en una plaza que ya por la mañana asistió a un concierto de nivel, donde se recorrieron distintintos géneros con multitud de instrumentos. La banda de música de Santiago y Suso Vaamonde consiguieron entusiasmar con su propuesta al público, que participó constantemente, acompañando con palmas a los instrumentistas.