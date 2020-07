El riesgo de incendio impide esta noche lanzar los Fogos desde O Pedroso y Vite

0

La Voz de Galicia Emma Araújo

santiago 24/07/2020 17:27 h

Los Fogos do Apóstolo han sufrido un último cambio de última hora, también por razones de seguridad. En este caso no se trata de una alarma sanitaria, sino forestal, ya que la Consellería do Medio Rural notificó al Concello que no podía realizar lanzamientos pirotécnicos desde la Granja do Xesto, en O Pedroso, y el Monte de Deus. Raxoi había previsto un amplio dispositivo de control para evitar que las chispas generadas por los fuegos de artificio no generasen riesgo, pero la Xunta ha pedido extremar estos cuidados al máximo, porque el riesgo de un incendio forestal es muy elevado, pese a que los Fogos do Apóstolo se lanzan bien entrada la noche para garantizar una buena visibilidad.

r. m.

Serán los primeros fuegos de la historia fuera del Obradoiro, lo que ya de por sí les confería un interés que traspasaba al de la mera exhibición pirotécnica. Pero el covid los ha convertido en un espectáculo excepcional. Excepcional por la dispersión de los puntos de disparo: hasta ocho localizaciones distintas para acercar las fiestas más atípicas a todos los compostelanos y evitar grandes concentraciones, una medida esencial para contener la propagación del covid. Esa es la recomendación que sigue emanando de Raxoi.

La dispersión permitirá seguirlos desde todos los barrios, en muchos casos desde los propios hogares. Y, al margen de que la altitud de los puntos de lanzamiento module su visibilidad, no es preciso, recordaba ayer el concejal de Festas, Gonzalo Muíños, aglomerarse en las zonas de seguimiento habitual para verlos. Además, se lanzará la misma composición pirotécnica desde todos ellos, en una sesión sincronizada con disparo automático para que los ocho puntos se iluminen a la vez con las mismas piruetas.

«La imagen de los fuegos por toda la ciudad es lo que le dará espectacularidad»

«Lo bonito va a ser esa imagen de que haya fuegos por toda la ciudad», afirmaba ayer el director de Pirotécnica Zaragozana, Miguel Pérez. «Es lo que le va a dar espectacularidad» a unos Fogos do Apóstolo que han despertado gran expectación y que durante 20 minutos (desde las 23.30) lanzarán más de 4.000 unidades de disparo para alumbrar la ciudad con un mosaico de composiciones pirotécnicas dispuestas en cuatro alturas, entre los 30 y los 180 metros. En total, serán casi 1.500 kilos de carga pirotécnica con 18 colores.

«Venimos con mucha ilusión y esperamos no defraudar»

El espectáculo perderá la fuerza que dan los fuegos bajos en una sesión tradicional, en la que se cuenta con público congregado. Este año, precisamente, se trata de evitar eso, por lo que la disposición de todo el montaje en altura es esencial. Pero los lanzamientos se harán con una cadencia muy corta para obtener un ritmo alto de explosiones y mantener fuego constantemente en el cielo, apunta Miguel Pérez, quien llega a Santiago con «mucha ilusión», esperando «no defraudar al público» y reconociendo al Concello que haya buscado una alternativa «técnicamente viable y segura» para mantener los Fogos do Apóstolo, cuando otros municipios están cancelando este tipo de espectáculos.

Los fuegos desplegarán más de treinta efectos diferentes

Valorada en 128.381 euros, la sesión ofrecerá composiciones cromáticas que en total sumarán más de 18 colores y desplegarán más de treinta efectos diferentes que culminarán en el último minuto y medio con una potente tronada, precedida de una combinación de efectos y colores a distintas velocidades para aumentar la sensación de euforia. Unas 200 personas controlarán la seguridad entre vigilantes, policías, Protección Civil, Cruz Roja y bomberos.

Malestar por la poca antelación en avisar a los afectados del perímetro de seguridad

Los fuegos se lanzarán desde el parque de A Almáciga, el Carlomagno (Fontiñas), la Cidade da Cultura, los parques Eugenio Granell (Castiñeiriño) y Luis Pasín (Conxo) y Santa Susana (Alameda). Sobre todos ellos se establecerá un período de seguridad de 120 metros en el que no se podrá estacionar desde las 8.00 horas de hoy ni circular desde las 23.00, salvo en el Pedroso y la Granxa do Xesto, adonde ya no se podrá acceder en coche desde las cuatro de la tarde.

La prohibición de estacionar afecta especialmente a A Almáciga, el perímetro más poblado de los ocho. Precisamente, en esa zona había ayer malestar con ello, porque, si no es en la calle, no tienen alternativas de aparcamiento, se quejaban. Pero no es ese el único malestar que han generado las restricciones que conlleva la organización de los Fogos. Dentro de esos perímetros se prohíbe entrar o salir de las viviendas entre las once y las doce de la noche, por seguridad, así como de cualquier establecimiento. De permanecer en los inmuebles, el Concello pide a sus ocupantes que se mantengan las ventanas y persianas cerradas.

Las instrucciones se distribuyeron esta semana sobre el terreno, pero hay afectados para los que no ha sido antelación suficiente, sobre todo cuando «no se trata de un asunto imprevisto ni urgente». Lo expone uno de ellos en una carta que ha dirigido a la alcaldía y en la que indica que «la manera disparatada» con la que se ha actuado no ha posibilitado la planificación de alternativas en aquellos casos en los que, como el suyo, hay personas enfermas en los hogares afectados por esas medidas. «Se ve que ni se les ha pasado por la imaginación considerar el caso de enfermos a los que estas ideas peregrinas no les resuelve el problema», como es el caso que le afecta directamente a él, con una persona en casa que precisa tranquilidad y ausencia de ruidos estridentes.

Esta decisión alterará el resultado final del espectáculo, ya que la sesión pirotécnica estaba diseñada para ser vista desde toda la ciudad, con ocho lanzamientos a la par, que ahora quedarán reducidos a seis: la Cidade da Cultura y los parques de A Almáciga, Carlomagno, Eugenio Granell, (Fontiñas) y Luis Pasín (Conxo). En ellos se mantienen las limitaciones establecidas por Raxoi.