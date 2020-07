Este santiagués lleva cinco años peleando por publicar un cómic y a punto está de conseguirlo

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 24/07/2020 05:00 h

Tiene 32 años. Es de Santiago y, de niño, tuvo su primer flechazo con un cómic. Pedro Segade Liste cuenta que siempre sintió curiosidad por el mundo del arte, pero cuanto abrió la primera página de Civil War y vio las viñetas del Capitán América supo que quería dedicarse a eso. Empezó la carrera de Bellas Artes en Pontevedra y la acabó en Barcelona, donde se especializó en la Escola Joso y allí vive desde hace un tiempo. Ahora, después de mucho pelear, ve más cerca su sueño. «Llevo más de cinco intentando que me publiquen algún cómic y por primera vez una editorial ha apostado por mí», indica el dibujante. Sin embargo, que vea o no la luz Vivar —una obra hecha a partir del guion de David Braña— depende de una campaña de crowdfunding en Verkami. Es el primer proyecto de mecenazgo de la editorial Nowevolution, porque desde el principio vieron claro que su trabajo se merecía una edición en tapa dura, pero los tiempos que corren «nos han puesto todo patas arriba». Necesitan 2.700 euros para que se publique y en cinco días ya habían obtenido casi la mitad, «aunque ahora queda lo más difícil», destaca Pedro, quien no pierde la esperanza. Como artista, había hecho antes una colaboración en un proyecto coral solidario y algún trabajo publicitario; pero con Vivar es lo más lejos que ha llegado como autor principal. El cómic, de 72 páginas y ambientado en el Madrid actual, narra la historia de un expolicía que se convierte en detective de casos de poca monta, hasta que aparece en escena una madre y un enredo que acaba en asesinato. Pedro, que se encuentra estos días en su ciudad natal, confiesa que su familia está casi tan ilusionada como él ante la posibilidad de que se publique: «Saben, porque lo viven conmigo, que dibujo todos los días para intentar mejorar y que este es un mundo difícil. Que haya cómics editados en España, por una editorial de aquí, en los que además los dibujantes y guionistas son españoles, es todo un logro, una proeza casi. Los hay, pero no es lo habitual, y creo que habría que poner eso en valor y apoyarlo. Hay muy buenos dibujantes y guionistas que están esperando su oportunidad». Sea la suya o no, considera que «hoy del cómic no se puede vivir» y por eso está opositando como profesor de secundaria, a la espera de que lo llamen para sustituciones.

Apertura comercial

En febrero llegó a Santiago una nueva casa de bisutería, Vestopazzo, y ayer inauguraba su segunda tienda en el casco histórico. El nuevo establecimiento comercial abierto por Sergio Estudillo y Stella Villar ocupa uno de los bajos de la Casa do Deán, en la Rúa do Vilar, donde celebraron su llegada con una actuación musical y regalando pulseras de fabricación propia a los 200 primeros clientes que se acercaron a la tienda, hasta su cierre. Miembros de la asociación de comerciantes de la zona histórica presidida por José Manuel Bello, Compostela Monumental, en Vestopazzo cuentan ya con el distintivo de Comercio Seguro frente al covid y según un informe de la Xunta, destacan, su nivel de adecuación a las nuevas medidas sanitarias «es muy elevado».

Viaje a la historia

El historiador y guía turístico Suso Martínez, todo un experto cuando se trata de meterse en la piel de personajes del pasado para traerlos al presente, suma una nueva figura a su lista de visitas teatralizadas. Como si de Whoopi Goldberg en Gost se tratase, él fue poseído esta vez por el fantasma de Red Hug O'Donell de Tyrconnell, un héroe de la resistencia irlandesa, quien se encargó de dirigir una ruta por los lugares de Santiago relacionados con los Chieftains gaélicos que se refugiaron en Galicia en el siglo XVII, como el Obradoiro, As Hortas, San Francisco, Fonseca o el Colegio de los Irlandeses de la Rúa Nova.