El fantasma de un héroe de la resistencia irlandesa, de ruta por Santiago

Suso Martínez compagina visitas teatralizadas en distintos enclaves de A Coruña, Santiago y Padrón

«No sabría decirte, en este momento, en la piel de cuántos personajes me meto», dice Suso Martínez, historiador y actor especializado en visitas teatralizadas. No es de extrañar. Actualmente, compagina rutas por Santiago, Padrón y A Coruña. Repasa mentalmente cada uno de los personajes a los que da vida, con los que rescata un pedazo del pasado y lo acerca al presente. En A Coruña: el alcalde Picadillo, el artillero Antonio de Hevia, el peregrino William Way, el hijo de Breogán, de John Moore y Fiz de Cotovelo (figura extraída del libro El bosque animado, en una de las visitas con más demanda nacional por el cementerio de San Amaro). En la comarca de Sar, encarna a Atanasio, uno de los discípulos del apóstol Santiago, para hablar de la legendaria traslación de los restos desde Palestina a Iria-Flavia. Y, en Santiago, interpreta a Casimiro Barcala, estudiante de la Casa de la Troya, y a Nicolás de Neyra, su última incorporación al repertorio. El noveno personaje que habita su piel es un canónigo de la Catedral y administrador del Grande y Real Hospital de Santiago (actual Hostal dos Reis Católicos). Suso, al que le gusta definirse como «real actor», se mete de lleno en cada papel. Se documenta a fondo y, como historiador, se esmera en ser fiel a lo sucedido. Reconoce que, cuando Julio Castro, director del Parador de Santiago, se puso en contacto con él en marzo del año pasado para proponerle este reto «no sabía lo interesante que sería hacer de Neyra». «La idea era hacer las visitas durante ese mes, pero resultó que la respuesta de la gente era extraordinariamente positiva y vimos al personaje con un recorrido muy claro». Así acabó convirtiéndose en su noveno alter ego, cada sábado a las cinco y media de la tarde. «Es una visita interesante y diferente, por el contenido pero también por el continente. El Hostal es una joya y nos permite meternos en la historia del hotel más antiguo del mundo en el siglo XVIII, cuando además el hospital se amplía y se realizan algunas de las remodelaciones más importantes. Por ejemplo, se hicieron dos de los cuatro claustros que tiene en este momento», explica Suso. Este viveirense de alma picheleira y espíritu troyano dice que él no pasó por Santiago, sino que «Santiago pasó por mí», y de alguna forma contribuye a que lo haga por el resto. «Es lógico que haya distintos tipos de turismos en Santiago, pero habiendo tanta historia como hay, el cultural y didáctico es también necesario para una ciudad como esta», añade. Neyra, confiesa, es «de los personajes más queridos que hice, porque he aprendido muchísimo». ¿El primero? Eso nunca se olvida. Para el guía histórico fue Pedro Froilaz, conde de Traba. «Empezamos en el 2011, en una visita especial para un congreso de Medicina que se celebraba en Santiago», indica Suso. Habla en plural, sin darse cuenta, porque «somos muchos personajes», aclara entre risas.

