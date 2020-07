La aplaudida elección de una mujer al frente de un club de fútbol

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 23/07/2020

Que una mujer tenga un puesto de responsabilidad en el mundo del fútbol no debería ser noticia, pero lo cierto es que siguen siendo pocas. Ahí está el ejemplo de Amaia Gorostiza, en el Eibar. Y, bajando de división hasta una liga más modesta, Santiago puede decir que también cuenta con su propia Gorostiza. Se llama Carmen Castro, más conocida como Cuqui, quien ha asumido la presidencia del club del barrio de San Pedro en una elección muy aplaudida y celebrada. «Muchos padres me enviaron mensajes del tipo: ‘Xa era hora!’, ‘Facían falta mulleres na directiva’ o ‘Benvida presidenta’». Explica que sus antecesores —Pablo Freire en la presidencia y Camilo Regueira (dueño de la joyería Regueiro) en la vicepresidencia— llevaban ya muchos años y, «por temas laborales, les era complicado compaginar las dos cosas». La decisión de ceder el testigo a una figura femenina, cuenta ella, partió del equipo de veteranos, donde juega su marido, Manuel Ramos: «Entre ellos decidieron que ya era hora de que hubiera una mujer al frente, que nos lo merecíamos porque somos muchas las madres que vamos al campo a animar todo el año, con nuestras mantitas, ¡que hace mucho frío en Cancelas!». Y, tras insistir un poco a Cuqui, muy implicada con el barrio en el que llevan viviendo gran parte de su vida, acabó cediendo, con el compromiso de que tendrá ayuda para la gestión. «El equipo ya existía en la temporada 66-67 y nos daba mucha pena que nadie se hiciese cargo. De hecho, el Concello nos cedió un local en la Casa da Xuventude para poder guardar las cosas y allí encontramos fichas y fotos de los años 60 y posteriores, incluida la época de cuando jugaba Fuco». Habla de Francisco Torrente, quien ha estado incluso más tiempo vinculado al fútbol que al pub Fuco Lois, ahora como parte de la nueva directiva. En ella están también José Luis Vázquez Camino (cofundador del equipo de fútbol sala) como vicepresidente y Ana Mira como secretaria. Para Cuqui, entre los retos a los que se enfrentan está el de «conseguir más niños. Ya es difícil de por sí, porque hay muchos equipos en Santiago, pero con el covid más, porque no sabemos qué va a pasar. Y, claro está, conseguir buenos resultados». Reconoce que tendrá el corazón dividido en los partidos contra el Belvís, equipo rival del barrio, en el que juega su hijo mayor, «porque cuando empezó no había categorías inferiores en el San Pedro», señala. El menor, Manuel, sí está en filas amigas, entre los cadetes. Destaca, además,que mantendrá la filosofía que el club defiende desde hace tiempo para que todos los niños que quieran jugar al fútbol puedan hacerlo, independientemente de la situación económica de sus padres. En esos casos, indica, en vez de cobrar cuota piden que uno de los padres se haga socio del club por 30 euros al año y el niño por otros 5.

Diplomados en igualdad

Boqueixón cuenta con una decena de nuevos diplomados en igualdad. Irene, Óscar, Laura, Valeria, Sheyla... Todos los menores de entre 8 y 12 años que participan en el programa de conciliación Verán Activo han obtenido su certificado, tras participar en un taller conducido por Yolanda Neira, psicóloga del Centro de Información a la Muller (CIM). Un juego, La ruleta de la suerte, sirvió de hilo conductor para la actividad, en la que los pequeños, a medida que iban resolviendo paneles, «aprenderon divertíndose, adquirindo coñecementos sobre conceptos como xénero, corresponsabilidade, diversidade, igualdade, estereotipo, etcétera», señala la trabajadora del CIM de Boqueixón, un concello muy activo en la cuestión de género. De hecho, el día 30 habrá un nuevo taller para niños de 4 a 8 años.

Yoga a orillas del Ulla

La lista negra de actividades paralizadas por el covid es larga, pero siempre hay opciones y hasta puede ser la excusa perfecta para probar nuevas experiencias. Entre las propuestas del programa Pasatempo de Verán de Vedra, estaba el yoga al amanecer. Las sesiones, dirigidas por Mónica Gago, se llevan a cabo en un entorno de por sí relajante, a las orillas del río Ulla y están resultando un éxito, con todas las plazas agotadas. Por dar alguna idea más al que agotase su imaginación durante el confinamiento, entre las sugerencias vedrenses para entretenerse en la nueva normalidad hay desde pintura paisajística hasta caminatas nocturnas.