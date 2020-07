Bugallo lamenta la «insolidariedade» de quienes han reservado plaza para los actos de las fiestas y no la ocupan

0

La Voz de Galicia

la voz 20/07/2020 14:25 h

Que estas fiestas iban a llegar a un público muy limitado era conocido desde el primer momento, con lo que no sorprendió que las plazas (gratuitas y con reserva a través de Internet) se agotaran con inmediatez. La sorpresa estaba por llegar. Y se evidencia a diario en los conciertos y actividades, donde las numerosas sillas vacías llaman la atención. Sobre todo cuando en la web reservas.gal, a través de la que hay que hacer la reserva de plaza, consta que ya no quedan entradas.

«Isto é un abuso que nos está xerando algún disgusto»

El alcalde defendía esta mañana que las fiestas van bien, aunque no obvia que «estamos tendo algún problema» con los aforos. No con su control, que «está funcionando moi ben», sino con las ausencias de quienes reservaron plaza y no acuden. Y a los que llamó la atención, porque «é un acto insolidario _dijo_ ter inmobilizado un asento e non aparecer», como se pudo constatar en el mismo pregón y el espectáculo de humor previo, donde más de doscientas sillas (de las 700 habilitadas) quedaron sin público. La situación se repitió en los conciertos posteriores, en lo que Xosé Sánchez Bugallo califica de «abuso», un abuso «que nos está xerando algún disgusto»

Tal y como se organizó el sistema de reservas (a través de Internet y con comparecencia treinta minutos antes de la actuación para el control de acceso) poco se puede hacer para evitar esos vacíos, vino a asumir el alcalde, aunque se están habilitando medidas, como la de facilitar el acceso al público que está en la zona cuando los que han hecho reserva no se presentan con la antelación requerida. Claro que, en el actual contexto, y sabiendo de antemano que las entradas están agotadas, no es fácil que haya gente esperando a que surja esa oportunidad.

«quizais o noso erro é que fose gratis»

Para cualquier otra medida «agora é un pouco tarde», apunta Bugallo, quien admite que «quizais o noso erro é que fose gratis». «Se a xente tivese que pagar algo se tería limitado á hora de facer reserva», concluye el regidor, que toma nota para ocasiones posteriores en las que haya que organizar actividades con límites de aforo.