Manuela Fraguela: «É moi significativo que en Galicia o 60 % das pagas non chegan aos 900 euros»

La Voz de Galicia F. Brea

A Coruña 20/07/2020 05:00 h

El problema en los últimos años es que «partimos dunhas pensións baixas que son moi baixas», explica Manuela Fraguela, portavoz de la Plataforma de Pensionistas Compostela. «O que se incrementou no 2008 foi insuficiente e as actualizacións para esas rendas non significan nada», afirma. Por ello, entre sus reivindicaciones está que «o importe mínimo sexan os 1.080 euros que marca a carta social europea ou, polo menos, o salario mínimo interprofesional. É fundamental conseguir que suban as mínimas para que sexan minimamente satisfactorias e que todos os anos se revaloricen sobre o IPC».

La portavoz del colectivo compostelano considera que «é moi significativo que en Galicia o 60 % das pagas non chegan aos 900 euros, e a metade supera por pouco os 600. Isto as sitúa como as segundas máis baixas do Estado». Fraguela comenta que en la comunidad lo que está claro es que «as zonas máis industrializadas teñen os importes máis elevados, mentres que, pola contra, nas agrarias son moi pequenos».

A pesar de que la irrupción de la pandemia del covid-19 ha provocado que sus reivindicaciones no se escuchen en la calle, la lucha no se ha detenido y Manuela espera que «en setembro podamos volver ás rúas, se a situación o permite. Agora nótase que hai moita xente con temor, xa que ao ser maiores non queren expoñerse. Pero para nós esta cuestión continúa a ser unha preocupación. En Galicia hai case 800.000 pensionistas, polo que é un tema que afecta a moitas persoas».