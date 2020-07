El BNG demanda que la distancia social no merme las plazas de comedor escolar

0

19/07/2020 15:16 h

El BNG demandará en el próximo pleno de la corporación que el Concello busque soluciones con los colegios para mantener la oferta de plazas del comedor escolar, que de otra forma podría verse afectada por la obligación de guardar la distancia social. Según su portavoz, Goretti Sanmartín, la oferta (933) ya no cubrió la totalidad de la demanda (1.700) de este curso, y las medidas de seguridad por el covid podrían dejarla ahora en la mitad, lo que no sería admisible.

«Nesta situación de emerxencia sanitaria e económica, o Concello non debe restrinxir a oferta do número de prazas de comedor escolar», sentencia Sanmartín, quien pide al gobierno local que realice gestiones con los colegios para conseguir que se habiliten otros espacios para dar el servicio, que también precisará, dice, refuerzo de personal y de monitores. La portavoz nacionalista considera asimismo que los criterios de concesión de esas plazas deberían negociarse con la comunidad educativa, «ademais de velar para que non supuña un incremento no custe», demanda también.