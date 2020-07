Sonia Felpete, la compostelana que demuestra que para triunfar como «influencer» no hay edad

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 18/07/2020 05:00 h

En diciembre cumple 49 años, aunque nadie lo diría al verla. Sonia Felpete pasó gran parte de su vida en centros de peluquería y estética. Se formó en Barcelona en Llongueras y en Londres con Toni & Guy, y trabajó en distintos salones hasta que volvió a Santiago —ciudad en la que se crio desde los 3 años— para montar uno propio junto a otra Sonia (Son&Son). Sin embargo, una lesión en el túnel carpiano, de tanto forzar la mano con el secador y el cepillo, la obligó replantearse su futuro. «Me operaron de la mano izquierda, que era con la que trabajaba, y empecé a buscar otras opciones con 40 años», relata. Así fue como acabó, al cabo de un tiempo, en una empresa de asesoría de imagen en Cataluña y encargándose de los escaparates de Zara. «Tenía la parte sobre la morfología de cara y del cuerpo», comenta, y todos esos conocimientos acabó volcándolos en un blog, The Sisi's Mess (su alias en redes), que la catapultó definitivamente como influencer.

La compostelana, afincada en Pontevedra desde que se casó, acaba de ser nominada a los premios internacionales World Bloggers Awards 2020, en la categoría de moda y estilo de vida. Cuatro años han pasado desde que se inició en este mundo, de forma casi casual: «Cogí a cuatro amigas en el Facebook para poner en práctica lo que había estudiado e hice un grupo privado en el que compartía tutoriales con tips sobre pantalones, escotes, gafas... Una amiga trajo a la otra y terminé abriendo el grupo para hacerlo público. En Facebook ya debí alcanzar el número máximo de seguidores que puede tener una página», indica esta gurú de la moda, asesora y coach de imagen. Cuenta con el apoyo de su marido, Teo Boo, como su fotógrafo personal, «aunque se dedica a otras cosas», incide. Echando la vista atrás, recuerda un comentario que le dejó Mar Flores en una de sus primeras fotos de Instagram con el que «se me abrió el cielo». Sobre su candidatura a los World Bloggers Awards, que se resolverán en septiembre en la capital del Reino Unido, cuenta aún sorprendida que «me pareció genial, simplemente por la visibilidad. Las redes me dan el valor del público, pero mi trabajo va enfocado desde otro punto de vista, a la asesoría, las charlas... pero no aspiro a ser modelo ni dedicarme a posar». Como delegada de Miss Turismo Galicia y Miss España, piensa ya en el año que viene. Y en Santiago le gustaría montar la primera academia de modelos gallega con titulación homologada. Proyectos, asegura, no le faltan.

El día más esperado

Después de una larga preparación y la incertidumbre de si podrían celebrar su primera comunión por el covid, Marta Lorenzo y Carolina Mirazo vivieron uno de los días más felices de sus cortas vidas. La ceremonia religiosa fue en la iglesia de Bastavales (Brión) oficiada por Jesús Mera, y junto a sus familiares y amigos más cercanos disfrutaron luego de una comida en el pazo de Lestrove, donde hasta tuvieron su propio disyóquey animando la tarde. El calor fue el gran protagonista de la jornada, pero no consiguió empañar un día tan esperado y especial para estas pequeñas protagonistas.

Orujo gallego y música

Nunca un viaje etílico resultó tan enriquecedor como el de la tarde de ayer en el OCA Puerta del Camino. El hotel compostelano fue el marco elegido para la apertura del ciclo de catas musicalizadas Orujo de Galicia. Los 5 elementos. En ella, Sonia Otero, como vocal del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas de los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, condujo la sesión, un viaje a través del orujo gallego. Todo ello, acompañado con la música de Rebeca Ponte, quien compuso para la ocasión piezas inspiradas en los destilados gallegos.