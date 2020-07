Vuelve el lindy hop a Compostela

0

La Voz de Galicia P. Calveiro

Santiago / La Voz 17/07/2020 05:00 h

Vuelve el lindy hop

Entre las cosas que en su día detuvo el covid y ahora regresan a Compostela está el lindy hop. Compostela Swing organizó esta semana su primera sesión, una inyección de alegría que llenó de ritmo y bailes en pareja el templete de la Alameda. Para esta ocasión, explica la presidenta de la asociación, Elisabet Cabeza, tuvieron que pedir autorización al Concello para llevar a cabo la actividad, además de realizarla con mascarillas y con el gel hidroalcohólico a mano. «Debe ser dos primeiros encontros de swing de España, porque ata agora non se estaban atrevendo a facelos», apunta. Una veintena de personas, entre los que no faltaron habituales como Carmen Ferreiro y Marta Molina (secretaria y tesorera de la directiva) o uno de los profesores, Carlos Tomico, quien acude desde Vigo para dar clases de lindy, swing y jazz. «Vivímolo con moitísima ilusión. Había ganas de bailar de novo na rúa, porque é o medio habitual e como naceu o swing nos anos 30 do século pasado. E a verdade é que a xente foi moi responsable e consciente coas medidas de seguridade que había que cumprir».