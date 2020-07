Roba comida en un súper de Montero Ríos y forcejea con el vigilante que evitó su huida

0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago 16/07/2020 18:06 h

El vigilante de seguridad de un supermercado situado en la calle Montero Ríos de Santiago resultó herido leve al evitar que huyera el autor de un presunto robo de comida en el establecimiento. El incidente se produjo a las 18.30 horas del miércoles y obligó a la Policía Local a intervenir. Se han abierto diligencias para esclarecer los hechos.

No fue el único suceso que tuvo que atender el cuerpo de seguridad municipal en esa jornada, en la que se registraron dos peleas. Una a las 15.30 horas en A Raíña, donde las dos personas que se enfrentaron no quisieron presentar denuncia, y otra a las 19.35 horas en la calle Volta do Castro, con también dos protagonistas que no quisieron denunciar. En el lugar, además, se identificó a una tercera persona que tenía una orden de averiguación de paradero y domicilio. Además, a medianoche acudieron al callejón de O Peso porque el dueño de un local denunció a un cliente por amenazas.