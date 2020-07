La alternativa más informal del Hostal enciende los fogones

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 17/07/2020 05:00 h

Cuatro meses han pasado desde el último servicio en el restaurante Enxebre, donde volvían ayer a la carga con la misma ilusión de siempre. La alternativa más informal del Hostal dos Reis Católicos encendía de nuevo los fogones fiel a su estilo. «Es una carta basada en la cocina gallega, en el producto autóctono y la calidad de los platos, por eso no hemos cambiado mucho el menú, donde sobre todo hay moluscos como berberechos, almejas, navajas, mejillones; caldo; quesos gallegos; empanadas; o platos con cerdo típicos, como la zorza. Además, servimos diariamente el Menú del Peregrino», explica el jefe de cocina, José Gómez. Once años lleva él al frente de los espacios gastronómicos del Parador de Santiago (el Enxebre, el Restaurante dos Reis —con una cocina más creativa, reabierto hace cerca de un mes— y la zona de los banquetes). Aunque diestro como pocos en la cocina tradicional gallega, mantiene su acento de Jaén y explica que se siente «un poco de todas partes» tras pasar por otros paradores nacionales y cocinas de Pontevedra, Verín, Castilla, Soria, Ronda... en sus 43 años como chef (sin contar con los de aprendiz). Como cocinero del Hostal, ha tenido la oportunidad de servir a muchos clientes ilustres, si bien aclara que para él «todos son importantes». Recuerda, por ejemplo, cuando probó sus platos la canciller alemana Angela Merkel o el príncipe de Japón, ahora emperador (Naruhito), quien disfrutó un menú íntegramente gallego que luego incluirían en carta como el Menú del Príncipe. «Y hay gente famosa, como Mel Gibson el verano pasado, que prefiere ese ambiente más informal del Enxebre, porque le gusta compartir los platos y eso de ver toda la comida en el centro de la mesa», apunta el jefe de cocina. Para él, el mayor piropo es que al salir a sala le digan que estaba todo estupendo. Dice, sobre la vuelta a la actividad de la hostelería, que decidieron retrasarla en el Enxebre a expensas de cómo evolucionaba la situación: «No sabíamos cómo iba a funcionar, pero estamos viendo que los españoles nos estamos moviendo y pensamos que esto va a levantar». De hecho, se están dando unos 200 desayunos al día y no han llegado aún muchos grupos, pero ya se ocupan sobre un centenar de habitaciones a diario en el hotel, todo un símbolo en Compostela.

Vuelve el lindy hop

Entre las cosas que en su día detuvo el covid y ahora regresan a Compostela está el lindy hop. Compostela Swing organizó esta semana su primera sesión, una inyección de alegría que llenó de ritmo y bailes en pareja el templete de la Alameda. Para esta ocasión, explica la presidenta de la asociación, Elisabet Cabeza, tuvieron que pedir autorización al Concello para llevar a cabo la actividad, además de realizarla con mascarillas y con el gel hidroalcohólico a mano. «Debe ser dos primeiros encontros de swing de España, porque ata agora non se estaban atrevendo a facelos», apunta. Una veintena de personas, entre los que no faltaron habituales como Carmen Ferreiro y Marta Molina (secretaria y tesorera de la directiva) o uno de los profesores, Carlos Tomico, quien acude desde Vigo para dar clases de lindy, swing y jazz. «Vivímolo con moitísima ilusión. Había ganas de bailar de novo na rúa, porque é o medio habitual e como naceu o swing nos anos 30 do século pasado. E a verdade é que a xente foi moi responsable e consciente coas medidas de seguridade que había que cumprir».

Un selfi de 1.500 euros

Laura Rey Padín ya está pensando en qué los 1.500 en vales de compras que ganó con un selfi. Esta vecina de Compostela resultó la vencedora en el sorteo realizado por la asociación de comerciantes Santiago Centro. «Cando mo dixeron non o cría, nunca me tocara nada antes», indica la afortunada, asidua al comercio local «porque o trato é moito máis persoal» y cliente habitual de los establecimientos del Ensanche, desde los que se promovía esta campaña.