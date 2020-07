Viejos trajes de hombre para reivindicar la libertad de las mujeres

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 16/07/2020 05:00 h

A sus 15 años, Hugo López causó sensación con su primera colección de moda, presentada en un multitudinario desfile en noviembre. Pero él no quiere ser artista de un solo hit y el confinamiento le brindó al diseñador revelación de Melide «todo el tiempo del mundo» para materializar una nueva idea, comenta. ¿El resultado? Una veintena de diseños, confeccionados a partir de viejos trajes de caballero, que reutilizó para crear una nueva colección en la que reivindica la libertad de las mujeres. «Se llama Ladys in Gentlemen y está dedicada a las mujeres de los años 60 que sufrieron la represión del Estado, de sus maridos y de la sociedad. Es una colección de moda crítica y, a la vez, todo reciclado y sostenible», destaca.

El joven cuenta que, tras su exitosa puesta de largo en el mundo de la moda, «ahora trabajé con algo más de presión». Había mucha expectación y «la gente me paraba por la calle para preguntarme cuándo iba a ser el siguiente desfile», indica. Pues ya hay fecha. Y no una, sino dos, para poder repartir el aforo y mostrar su propuesta a más gente. Serán el domingo 2 de agosto en la Casa de los Somoza (Melide) y el sábado 8 el pazo Santa María (Arzúa).

Sobre la pasarela, en esta ocasión, habrá solo mujeres y contará de nuevo con un grupo de amigas incondicionales para lucir sus diseños. Cinco de ellas (Carolina Sánchez, Lara Méndez, Noemí Vázquez, Lucía Vázquez y María Rodríguez) participaban en la sesión de fotos llevada a cabo en un parque eólico, «con la ayuda de un equipo de gente joven no profesional —apunta— pero todos muy profesionales cuando pasan a la acción. Es una forma de demostrar también el talento de las nuevas generaciones». Desde la cima de la sierra de Careón, Hugo empieza a divisar ya su futuro. El niño que se quedaba fascinado viendo coser a su madre ya ha acabado la ESO en el IES de Melide y el próximo curso empezará el bachillerato de Artes en Lugo. Este verano le tocará despedirse de su maestra de costura, María Luisa Pereiro, con quien compartió los últimos cuatro años (desde los 12) en las escuelas deportivas municipales y de sus seres queridos para perseguir su sueño.

Un atardecer especial

Ha tenido que llegar una pandemia para que aprendamos a saborear los besos, los abrazos, las puestas de sol y el terraceo. Por eso no es de extrañar la buena acogida que han tenido las NoitiNHas del NH Collection, que combinan melodías y gastronomía en la azotea del hotel santiagués. Cuando todavía no termina de arrancar la programación cultural, un plan tan refrescante como este ha agotado las entradas para las tres jornadas previstas este verano. La primera, el pasado miércoles, incluyó sesión guateque y gastroexperiencia de la mano de Mariano Mier, del restaurante El Quinto (Gijón). Y ayer fue el coruñés Luis Veira quien se puso al mando de las cocinas para servir «una propuesta clásica de la casa, como es nuestra Cereza que cayó del árbol, con la arena de albahaca».

Fueron previsores y, pensando en que la gente repetiría, hicieron cerca de 200 unidades. Al equipo del Árbore da Veira le sobró tiempo para disfrutar del atardecer musical, animado por Synth Pop y Dj Bluemouse. Al menos con esa idea iba el chef: «Llevamos casi todo listo para poder aprovechar luego y estar con la gente por allí disfrutando y charlando. Ese contacto humano es lo que más estamos deseando todos, con las distancias, claro».

Pinceladas al patrimonio

Media docena de artistas profesionales participaron ayer en una jornada de pintura en directo a pie de calle, pero no en un rincón cualquiera. La actividad consistía en mostrar su trabajo en vivo junto a varios monumentos integrados en el Camino, como el Paseo do Espolón, la iglesia de Iria Flavia y Convento do Carme. La actividad, en la que participaron Antonio Abad, Isabel Alonso, Camilo Seira, Mila Vázquez, Laureano Vidal y Fernando Yáñez incluía visitas guiadas en las que dar alguna pinceladas sobre su obra y la historia del patrimonio padronés que sirvió de marco.