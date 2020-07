Aquí el cocido entra aunque sea en verano

0

La Voz de Galicia

14/07/2020

Con la pandemia se pitó el final de partido en muchos campos, incluido el de la temporada del cocido. Plantando cara a las convenciones, en A Nave de Vidán han decidido darle una prórroga aunque sea en pleno verano para recuperar las lupandas perdidas. El empresario y hostelero Lois Lópes organizaba el pasado jueves la última de ellas, a la que se sumaron algo más de una veintena de clientes habituales, dispuestos a degustar una de las especialidades de la casa. «O aire acondicionado inventouse para isto, para poder comer cocido no verán. Ás cousas hai que darlle o uso que teñen», sentenciaba con sorna al inicio del festín que elaboró, con buena mano, Manuel Domínguez Canosa. En esta oda estival al cerdo se participaron unos 22 kilos de grelos, dos lacones, 3 kilos de vitela, medio centenar de chorizos, tres cacheiras... Entre conversaciones sobre monarquía y sobre si el pollo tiene cabida en el cocido (en este sí), las filloas saladas y el pan de Sar cocido en horno de leña sirvieron para empujar y recuperar los sabores más auténticos. Quedaba ya poco margen de maniobra, pero entró en juego la bica casera (la receta de Laza, con nata y clara) y las orejas, más de 60 unidades del postre típico del carnaval gallego que no hubo forma de acabar. Pero, volviendo al cocido, que es el protagonista, dice Lópes que ya sea en verano o en invierno hay dos claves para triunfar: «Cando levas un millón de cocidos, sen querer e sen esforzo aparente, consegues o toque de distinción en primeiro lugar cunha boa materia prima e, en segundo, co punto de desalgado e cocción xusto».

Cien años y doble fiesta

El pasado jueves Isabel Ares Ares se convertía en la nueva centenaria del concello de Arzúa. Y, como 100 años no se cumplen todos los días, lo celebró por partida doble. El mismo día y al coincidir entre semana, cuenta su hija Ana, hicieron una pequeña fiesta por la tarde con los vecinos del edificio, pues viven en una comunidad muy unida. El sábado tocó el encuentro familiar. «Tiñámolo planeado de hai tempo atrás, porque temos familia fóra que tiña que viaxar», indica, pero la pandemia impidió que estuviese la saga al completo (los cinco hijos, 16 nietos y 13 bisnietos, además de yernos y nueras). Con todo, Isabel vivió su doble cumpleaños «encantadísima e emocionadísima. Recibiu un montón de centros e ramos de flores. Temos un salón que parece un xardín e ela moi agradecida. Repetía que iso é porque a xente a quere, e tanto que é así». Para sus allegados la salud de la centenaria es el mejor regalo de todos: «Fisicamente está moi ben, e de feito non se lle botan os anos que ten, pero cada vez é menos a visión e o oído. Ata agora segue camiñando por si soa, e dende hai uns días ten unha cadeira de rodas porque se fatigaba». Y bastante aguantó el cuerpo, pues esta arzuana tuvo que faenar con uñas y dientes desde niña. Ya con 12 años servía en un negocio hostelero de Santiago. Eran nueve hermanos y se quedaron huérfanos siendo muy jóvenes, por lo que tuvieron que salir adelante por sus propios medios. Luego, con un marido que solía viajar y pasar semanas fuera de casa, a Isabel le tocó llevar prácticamente todo el peso del hogar, con tierras además que trabajar. Por eso cumplir el siglo tiene más mérito, si cabe, en un caso como el suyo.

Copa Jael de golf

En el trabajo, la casa o el deporte, las mujeres siguen abriendo puertas. Y a Beatriz Corbacho le correspondió ser la primera mujer en ganar la Copa Jael de Golf, una de las competiciones más disputadas de las que acoge el Aeroclub de Santiago. Allí se celebraba este fin de semana el campeonato abierto a socios, al que se presentaron cerca de un centenar de jugadores para poner a prueba su destreza en 36 hoyos, a la vez que su resistencia al calor. Aunque Manuel Carballal, ganador en anteriores ediciones, dominó en los primeros compases, finalmente Beatriz se impuso con un total acumulado de 150 golpes en el torneo patrocinado por Jael Joyería (este año de la mano de la firma de productos de navegación y relojería Garmin). Se convierte así en la primera jugadora que pasará a formar parte del cuadro de honor en la historia del club.