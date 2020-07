Las 117 mesas electorales de Santiago ya están constituidas y listas para votar

La candidata del BNG, que votó a las 9.15 horas en el CGAC, recordó las circunstancias más excepcionales de A Mariña

«Animo a todas as galegas e galegos a que estean presentes, a que voten pensando que Galicia queren para o seu futuro e a que este domingo fagamos historia, a que esteamos presentes nun momento decisivo no que nos estamos xogando o futuro e, polo tanto, é importante que todos e todas participen co seu voto para que xuntos e xuntas construamos a Galicia que queremos», afirmó Ana Pontón tras votar a las 9.15 horas en una de las tres mesas del CGAC.

La candidata del BNG recordó que va a ser una jornada electoral atípica y tuvo un especial recuerdo para los vecinos de A Mariña «porque para eles son unhas circunstancias máis excepcionais e, sobre todo, esas persoas que están vendo como se colocaron unhas eleccións e non lles garantizan o seu dereito a voto». Afirmó que «a Xunta de Galicia tiña a responsabilidade de articular os mecanismos previstos na lexislación e non é de recibo que se celebren unhas eleccións nas que centos de galegos non van poder exercer un dereito fundamental como é o dereito a voto». Por ello, los anima a acudir a votar «porque é un momento que esa comarca tamén ten que ter voz nas urnas».

