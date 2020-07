Un maratón veraniego para saciar el mono de teatro tras el parón

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 09/07/2020

Hay quien durante el confinamiento pensaba en el momento de volver a una terraza, a la playa o a un concierto. La actriz Mela Casal no veía la hora de volver a los teatros para disfrutar de su gran pasión. Por eso ha comprado entradas de todos los espectáculos que no ha visto aún, «para quitarme ese mono», dice. En su cartera ya tiene media docena de entradas, la primera para O mozo da última fila, de Redrum, que pudo disfrutar ayer en el Teatro Principal de Santiago junto al que será su acompañante en este maratón veraniego de función en función: el dramaturgo, director y actor Xavier Picallo. Asistirán también al festival USCescénica, al Salón Teatro, a pases en Ribadavia, en Cangas... «e a todo o que poidamos ir e haxa entradas, para axudar e botar unha man nun momento coma este, despois de case catro meses de parón. Hai que vivir igual e non facelo con medo», proclama la popular actriz nacida en Boqueixón y afincada en Vedra, quien dio vida en la televisión desde a la alcaldesa de Portozás hasta a la madre de Sito Miñanco, entre otros muchos personajes. Pero ella no solo disfruta de la interpretación desde un plató o un escenario, también como espectadora. Forma parte de ese público reducido pero fiel de la cultura, que estos días se vuelca con los primeros estrenos de la nueva normalidad. «Hai un certo pánico extendido, comprensible ata un punto, pero hai que ir empezando a ir aos teatros e apoiar ás compañías porque o aforo xa é reducido, e se por riba damos por feito que as poucas localidades que hai se van esgotar, a cousa non vai ir ben», señala. Ella volverá a ponerse al otro lado del telón junto a Sheyla Fariña y Nieves Rodríguez en septiembre, cuando Redrum retoma la gira con Invisibles.

Los vigilantes de Tapia

Cuatro socorristas, todos de la comarca, se encargarán este verano de velar por la integridad de los bañistas de la playa fluvial de Tapia. Son Roberto Gómez Tomé, Alejandro Castro López, Adrián Blanco González y José Manuel Meijide Gómez, este último el más veterano (lleva 7 años) en el equipo. A estos se suman Ismael y Enrique, que se ocupan de lo que sucede tierra adentro (aforo, distancias, mantenimiento de la instalación...). Cuenta Adrián, de Milladoiro, que lo más llamativo es la caída de la afluencia: «Antes un domingo se podían concentrar 400 personas y si este último llegamos a 100 ya eran muchas». Aunque llevan solo una semana, ya han tenido que intervenir. El martes fue por una luxación de hombro y el fin de semana, el primer rescate. Ayudaron a una joven que se encontraba junto a la presa, donde acaba la zona de baño, y se vio sorprendida por la fuerza de succión de una de las compuertas que dejan pasar el agua. «Intentó nadar a contracorriente, cosa que no se debe hacer nunca. No fue nada grave, solo un susto, pero ya se ha sellado para que no vuelva a pasar», comenta este socorrista con experiencia en arenales como el de Cíes. «Allí puedes tener en un verano mil incidencias y aquí, como mucho, diez. El año pasado, por ejemplo, solo hubo un rescate en el río y una luxación», recuerda. En lo que sí se están empleando más a fondo este verano, aunque entra en sus funciones, es en recordar que hay que guardar la distancia fuera de las toallas, también en el agua y especialmente en las escaleras.

Estudios en Reino Unido

Ilusionados, con grandes sueños y nerviosos por lo que les deparará el próximo curso. Así están los cinco alumnos del colegio Peleteiro que han sido admitidos en universidades de prestigio del Reino Unido. María Monterroso estudiará Biotecnología en Edimburgo, donde Aloia Iglesias hará Ingeniería Informática; Claudia Clemente, Políticas, Filosofía y Derecho en Warwick; Nalú Rodríguez, Económicas con ADE en Londres y a la capital irá también Antonio Carbajal para cursar Artes y Ciencias. Aunque no necesitan pasar por la ABAU, realizaron igualmente los exámenes.