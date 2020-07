De estudiar en la Mestre Mateo a lanzar su propia colección de moda

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 08/07/2020 05:00 h

Estudió moda en la Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) Mestre Mateo de Santiago y trabajó para distintas firmas. Pero Estefanía González, amiense de 29 años, tenía la necesidad de dejar volar su creatividad, sin tener que estar condicionada por terceros. Así es como surgió la idea de crear su propia firma, Badalada Collection. Y este mes abría su taller en O Milladoiro, un atelier en el que poder conocer en persona su trabajo, probarse la ropa o ajustar un vestido a medida. Su primera colección veía la luz en noviembre. «Fue un proceso súper largo hasta que por fin la pude lanzar», apunta, al tiempo que habla del apoyo que tuvo por parte de su hermana, Miriam, formada en márketing, audiovisuales y fotografía. Con raíces en la comarca Barbanzana, realizaron las fotos de su ópera prima textil en las playas de A Pobra, un marco perfecto teniendo en cuenta que se inspira en el mar. Estefanía juega con texturas y patrones diferentes, solo aptos para mujeres con personalidad que quieran destacar y no parecerse al resto. Pero, más allá de eso, incide, «queremos dar importancia a la forma de trabajar. Ahora se empieza a valorar un poquito más la artesanía. Y, en un mundo de grandes marcas de moda, nosotros hemos decidido no hacer sobreproducción, sino prendas bajo pedido, siguiendo la filosofía de la slow fashion o moda responsable». Cada pieza se hace de forma artesanal, en colaboración con una modista local, Ángeles, quien da vida a sus diseños, pero además el 90 % del producto procede de Galicia y el otro 10 % de Alicante, por lo que es 100 % made in Spain, destaca.

Aire libre y adaptación

Han echado a andar ya los campamentos de verano, donde la pandemia se esquiva con mascarillas y mucha más actividad al aire libre, si cabe. En la asociación recreativa y cultural Os Tilos de Teo se incorporaron 117 menores de entre 3 y 15 años en el primer turno y habrá otros tres más entre julio y agosto (sigue abierta la inscripción). «Es complicado porque algunos repiten y conocen desde hace tiempo a los monitores, pero han conseguido reprimir los abrazos. Nos ha sorprendido la capacidad de adaptación de los niños, cómo aguantan con la cara cubierta y mantienen las distancias», subraya la directora de campamentos, Tati Santos, quien coordina un equipo formado por 25 monitores. Irene, Gabriel, Chus, Patri, Ander, Ana, Xavi, Lucio, Juanma, Meli, Elpida, Pam, Lucía, Juan, Sergio, Cris... y hasta su propia buceadora, Lola. Aunque se ha prescindido del chapuzón en la piscina, los juegos con agua no faltan en verano. Aseguran que la prevención no está reñida con la diversión y el enfoque lúdico-educativo. Solo hace falta ponerle cariño y un poco de ilusión.

De reto en reto

El día 28 salieron desde Las Rozas (Madrid), enfilaron el Camino de Invierno y siete días después llegaban a su meta, Compostela. Es el segundo año que la asociación El Motor de tus Pasos, de Cabanillas del Campo (Guadalajara), completa la Ruta para dar visibilidad y recaudar fondos a favor de la investigación de una enfermedad rara llamada Charcot Marie Tooth. Es la que afecta a Olivia, la hija de Eva Úbeda y Alfredo García, quien encabezó este pelotón solidario al que se sumó este año el equipo ciclista CRIS Contra el Cáncer. En total, ocho personas completaron las siete etapas y los más de 660 kilómetros. Por parte de los guadalajareños, Gonzalo Martínez (vecino de Cabanillas); el piloto de ralis y Dakar Pau Soler el actor gallego Sergio Pazos. Y, en la rueda contra el cáncer, Dani Guerrero (padre de otra menor, Isabel, quien superó la leucemia gracias a la investigación), Tomás Martínez (paciente con cáncer de pulmón, hígado y bazo); Juanfran Fernández (ciclista de 19 años con leucemia) y Andrés Navío. No había hombres, pero Eva advierte: «Quizás el próximo año me uno».