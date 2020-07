El radar de Conxo cazó a dos mil conductores con exceso de velocidad durante el período de pruebas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

06/07/2020 14:59 h

El radar de Conxo, que hoy comenzó a multar después de funcionar en pruebas en los últimos días, registró unos dos mil excesos de velocidad durante ese período de gracia, El dato, lo aportó el alcalde esta mañana para justificar la instalación de ese sistema de control de la velocidad frente a quienes entienden que esa localización atiende a intereses recaudatorios.

«O obxectivo é reducir a sinistralidade e, que a que se produza, sexa o menos grave posible», apuntaba Xosé Sánchez Bugallo, quien no descarta la instalación de más radares en la ciudad. "De momento non está prevista a instalación de ningún novo radar", dijo, a preguntas de los medios, «pero non sei se nun futuro máis ou menos próximo ou lonxano se poderá contemplar, se se estima oportuno».