¿Cómo lleva un cubano con el ritmo en la sangre los bailes prohibidos?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 07/07/2020 05:00 h

Ya lo decía la canción de Sergio Dalma: «Bailar de lejos no es bailar». Pero el coronavirus ha acabado hasta con esa visión, en un momento en el que la separación interpersonal es vital. La pregunta es ¿cómo salvan las distancias las personas que llevan el ritmo en la sangre? La contesta Vladimir Cossio que, además de ser cubano, se dedicaba ya profesionalmente a la danza en su país, en el Ballet Folklórico de Camagüey. Se confiesa un adicto a los bailes ahora prohibidos: la salsa cubana y la bachata, «en los que tiene que haber contacto obligatoriamente, porque son en pareja y muy juntos». Pero por mucho que se extrañe, dice, toca ser responsable. De hecho, en la escuela de baile que tiene en Santiago, ciudad en la que se afincó hace ya una década, solo se imparte el agarrado en clases individuales y cuando la pareja convive bajo el mismo techo. Aún así, tanto alumnos como profesores llevan mascarillas. En su academia, asentada en Basquiños desde hace tres años (estuvo antes en la rúa do Hórreo), han vuelto a la actividad este mes «porque nos lo pedían algunos alumnos, después de estar encerrados estos meses», aunque la mayoría decidió esperar hasta septiembre, indica. Con la mayoría de fiestas y pistas de baile aún en cuarentena, las escuelas de baile se han convertido en el espacio más seguro para mover el esqueleto en grupo. Vladimir cuenta que, para mayor garantía, ellos llamaron a la Xunta para saber en qué condiciones podían trabajar. Lo hacen al 50 % de la capacidad del local, donde se regenera el aire entre clase y clase, y en las colectivas solo se da bailoterapia, en la cual no hay contacto físico, permite mantener entre uno y dos metros respecto al resto y sacarse el mono de los ritmos latinos con pasos de merengue, por ejemplo. «La mascarilla es obligatoria y hasta hay quien trae alguna de sobra. Me ha sorprendido que mucha gente viene con guantes, pero también que por miedo al virus haya alumnos que se desviven por el baile que lo han aparcado», apunta el profesor, cuya compañera en el aula y en el hogar es Estefanía Silva. Él, personalmente, cree que «ya habrá tiempo para ir a un pub o una plaza a bailar. Es algo que no me quita el sueño. Mi prioridad es la escuela y, si los alumnos me están dando ejemplo cada día, tampoco supone para mí tanto sacrificio».

Nueva proeza en tándem

El domingo hacían su entrada triunfal en el Obradoiro, después de recorrer en tándem 700 kilómetros del Camino Francés en cinco días, Valentí Sanjuan y Alex Roca. Para estos dos deportistas no hay retos imposibles. Ya completaron juntos una de las pruebas de ciclismo de montaña más duras del mundo, la Titan Desert, y ahora llegaban (corriendo) a la meca jacobea. En un momento en el que todas las carreras están paralizadas a causa de la pandemia, dedicaron esta nueva proeza «a todas aquellas personas que están sufriendo y aquellas que ya no están. Va por todos vosotros, en la situación tan complicada en la que vivimos», publicaba en sus redes Alex, con una parálisis cerebral desde los seis meses y un 76 % de discapacidad física que afecta a su movilidad. Las hazañas de este guerrero, que se comunica a través de la lengua de signos y que ya hizo en el 2018 la Pilgrim Race, son vistas por casi más de 69.000 seguidores y se suman a los 495.000 de Valentí. Algunos de sus seguidores y amigos los recibieron en la meta.

«A meiga da verbena»

Es una de las reinas de la verbena gallega y algo tiene de hechizante, por lo que el título de su nuevo tema (A meiga da verbena) le va como anillo al dedo a la brionesa Fátima Pego. Hace unos días la cantante de la Panorama (orquesta que como todos ya saben canceló su gira de verano) aprovechaba este pequeño respiro estival para grabar el videoclip de su nuevo lanzamiento musical junto a Dj Sonic y bajo la dirección de Dj Federato. Un flamante coche deportivo rojo, llamas y una playa de fondo son algunos de los ingredientes del rodaje. Pero ¡ojo!, que la artista y presentadora Bastavales está también ahora con la grabación del himno del equipo de fútbol local por su aniversario.