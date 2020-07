Las esculturas robadas fueron realizadas hace más de 20 años por alumnos de Mestre Mateo

0

La Voz de Galicia

02/07/2020

Las esculturas del paseo del río Sarela fueron creadas en 1999 por un grupo de jóvenes que estudiaban en la Escola de Artes Mestre Mateo, y que esculpieron unas piedras que dejaron en el lugar. Dos de esas esculturas fueron robadas hace unos días, poco después de que la Asociación pola Defensa do Patrimonio Galego publicara una imagen de las piezas. Esta entidad se puso manos a la obra para intentar localizar a los autores, y finalmente Ana Castro dio con Pancho Lapeña, uno de ellos.

El artista reconoce que preferiría que la existencia de las piezas no hubiera trascendido, porque cree que así no hubieran desaparecido. Lapeña recuerda que tenía unos 23 años, y su escultura, una cara esculpida en una piedra de gran tamaño, fue un acto del que «arrepentinme pouco despois de facela; hoxe non a faría, porque é unha alteración do lugar». Lapeña vivía en la zona, y el lugar era frecuentado por los vecinos, pero «nin había paseo polo Sarela nin pasaba xente de fóra da zona». Cuando creó su pieza, Lapeña aplicó un tratamiento a la piedra para acelerar el crecimiento del musgo, que permitió «fusionar a peza no hábitat» y pasar casi desapercibida. Algo que le resulta curioso es el malestar de los vecinos por el robo de las esculturas, porque recuerda que cuando las hicieron algunos les criticaron por haber hecho las piezas allí.

A Lapeña le preocupa que «o exceso de información faga que vaia máis xente ao lugar para facerlles dano». Actualmente, es diseñador, y se dedica a diversas disciplinas artísticas, como sus excompañeros de clase.

Otros de los autores de las esculturas del Sarela son Recadero Vega y José Perozo. Este último es el autor de otra de las caras de gran tamaño, y en la actualidad, sin dejar totalmente la escultura como Lapeña, se dedica especialmente al atrezo, escenografías y murales.