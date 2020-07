Vuelve el Retablo, pero por ahora sin bailes y con asientos en la pista

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 01/07/2020 05:00 h

Las discotecas y bares de ocio nocturno pueden reanudar la actividad a partir de hoy en Galicia. El Retablo, con licencia de café-cierto, será en Santiago de los primeros en volver, «que falta hace», dice el propietario, Rafael Areoso. Abrirá sus puertas mañana, pero por ahora sin bailes y con mesas y asientos en la pista. El empresario explica que prefiere «ver primero cómo va funcionado todo y, en función de ello, igual empezamos en unos días a apartar los sofás para ir despejando la pista». Él ha optado por empezar con cautela, porque «es muy difícil controlar las distancias entre la gente si están bailando». La pandemia forzó que el popular negocio de la Rúa Nova cerrase por primera vez en 26 años y se hará una «reapertura escalada», indica. Los primeros quince días, en vez de comenzar a trabajar a las 12 horas como solía, la actividad empezará por la tarde, a partir de las 15 horas, y cerrará en el horario habitual. ¿Las expectativas? «Vamos con ilusión, pero sabemos lo que hay», responde Rafa. «Todos los años pateamos mucho el Camino y paramos en los albergues y bares dejando publicidad del Retablo. Este fin de semana fuimos hasta O Cebreiro y no había nadie, ni un peregrino pasando por allí ni por Melide. Sentí pena, porque siempre veías vida y animación, más en el verano», cuenta el hostelero, quien narra cómo se reencontró con una mujer que tiene una casa de comidas al pasar Portomarín y entre lágrimas lamentaba haber vendido todos los animales para centrarse por completo en el negocio del Camino. «Me partía el alma», reconoce Rafa, quien asegura que en estos primeros días dependerá solo de los santiagueses y vecinos de los alrededores. Para mayor seguridad, él contrató a una empresa certificada para que desinfectase el local, que mantendrá por ahora la pista de arriba cerrada. «Esperemos que la gente cumpla con el tema de las mascarillas y sea responsable. Donde veo un poco más de complicación es en pedir los teléfonos. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, pero los clientes deciden si lo dan o no». Avanza, eso sí, que «voy a llevar de forma muy estricta el aforo: tenemos capacidad legal para 210 personas, reducida ahora al 60 %, y serán las que puedan estar entre sillas, sofás y barra». El Retablo forma parte de la avanzadilla del ocio nocturno, junto a otros locales que abren o están abiertos como el Lucille, O Cum, Atlántico, Garoa, The Capital o Borriquita de Belém. Si bien, señala Sergio Fernández, del pub Século IX y vocal de la asociación Hostelería Compostela, «en la semana del 6 y el 13 es cuando más aperturas se esperan, pero hay quien no va abrir hasta septiembre porque se ve poca gente y hay bajas expectativas».

Los Ángeles de «MasterChef»

«Había una vez, tres muchachitas que fueron a un programa de cocina. Les asignaron exteriores muy peligrosos. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí; mi nombre es M». Junto a este texto publicaba la compostelana Teresa Abalde, subcampeona de MasterChef 7, una imagen junto a dos concursantes de la última edición, Sara Lúa y Adrienne. Por el cumpleaños de la coruñesa, su excompañera viajó hasta Galicia para pasarlo con ella, en un fin de semana que incluyó ruta picheleira. Comieron en La Maceta y por la tarde se unió Teresa para acompañarlas en su paseo por el casco histórico, con parada en el Costa Vella.

Un postre de 2.000 euros

Nunca un postre supo tan rico. El que Víctor Manuel Rodríguez Guardado compró a Airas Catering resultó premiado en el sorteo de As Tortas do San Xoán, celebrado ante notario (el compostelano José Ignacio Feijoo así lo certificaba la semana pasada), con un cheque por valor de 2.000 euros, que ayer se entregó al vencedor. Su nombre competía en el bombo junto al de otros clientes que compraron alguno de los postres comercializados a través por la firma de alimentación gourmet santiaguesa a través de la plataforma de venta online Xantar Contigo.