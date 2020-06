Los feriantes piden un rescate ante un verano que ven perdido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. L.

Santiago / La Voz 30/06/2020 19:13 h

Es un sector clave en el verano gallego y será uno de los que salgan peor parados de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Los industriales feriantes, un colectivo que agrupa a las atracciones que amenizan las fiestas y a miles de autónomos que tienen en el período estival su fuente de ingresos, volvieron a echarse a la calle en Santiago este martes para advertir su situación de desamparo y pedir un rescate. El colectivo se siente indefenso porque no encaja en ninguno de los planes de ayudas impulsado por las administraciones para auxiliar a los trabajadores. Además, consideran que en torno al que es su medio de vida se está «vendiendo humo», porque se anuncia una posibilidad de celebrar fiestas a partir de hoy que no va a materializarse en la práctica. «Todo lo que se dice de que se reactivarán las fiestas en Galicia es mentira. No habrá fiestas. Puede que haya actos religiosos, pero no habrá verbenas ni atracciones», lamenta Juan Balsa, en representación de los industriales feriantes de Galicia. «Necesitamos un rescate, porque somos temporeros y vamos a estar durante estos meses sin unos ingresos de los que vivimos durante el resto del año. Estamos desamparados. No sabemos si nos van a ayudar y necesitamos un rescate», enfatiza Balsa.

Decenas de trabajadores del sector participaron en una convocatoria que se inició con una primera concentración ante el complejo administrativo de San Caetano y que prosiguió con una marcha por Xoán XXIII hasta la praza do Obradoiro, donde los manifestantes volvieron a dejarse oír. Después pasaron por la Alameda y subieron de nuevo hacia San Caetano, donde concluyó un acto de protesta que volverán a escenificar en Santiago mañana y el próximo día 10. El colectivo también expresará su malestar y reclamará soluciones en las calles de Vigo, con movilizaciones convocadas para el lunes y miércoles de la semana que viene.