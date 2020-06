Los vecinos recogen firmas para que no se talen los árboles de gran porte del campo de Conxo

0

29/06/2020

Los vecinos del barrio de Conxo no están dispuestos a permitir que la remodelación de la plaza situada delante la iglesia y del psiquiátrico se lleve por delante a los árboles centenarios, que forman parte de la memoria de los residentes. Para evitarlo iniciaron una recogida de firmas en la plataforma Change, y piden a la Xunta que modifique el proyecto para conservar los árboles de gran porte. Fuentes del colectivo consideran que la obra que se está ejecutando «solo está pensada para los peregrinos, que pasan una vez, y se olvidan de los vecinos que estábamos todos los días en la plaza».

Lamentaron que, al preguntar a los responsables de la obra a pie de calle, les dijeran que los árboles se quitan «porque no le gustan al director del proyecto». Aseguran que los árboles, «aunque el alcalde diga que no son protegidos, forman parte de la vida del barrio, y no se pueden quitar sin más porque no les gustan. Esos árboles llevan en la plaza toda la vida», apuntó uno de los promotores de la recogida de firmas. Comentaron que, si se van a sustituir por otros árboles, «aún tiene menos lógica, porque estos ya están crecidos». Desde el colectivo vecinal piden que el Ayuntamiento medie para que se conserven estos ejemplares, porque «son parte del barrio».

El alcalde justificó la tala de los árboles del Campo de Conxo porque «non son especies protexidas», y apuntó que está prevista su sustitución por otros árboles, «que crecerán». Dijo que en Santiago hay «250.000 árbores urbanos, o que supón 2,5 por habitante».

La Xunta lo justifica

Fuentes de la Xunta de Galicia apuntaron que se retirarán cuatro o cinco árboles, pero serán sustituidos por otros ejemplares. La tala se justifica por cuestiones de topografía vinculada al diseño de la nueva plaza, y explicaron que la nueva disposición de los árboles «marcará un espazo de sombra para descanso dos veciños, nun conxunto de grande calidade urbana presidido polo mosteiro e a igrexa de Santa María Conxo». Aseguran que el proyecto fue consensuado con el Concello, y que se celebraron reuniones con los vecinos. Desde la Consellería de Infraestruturas indicaron que mantendrán nuevos contactos con los vecinos.