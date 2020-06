Un emblema de la noche, el Fonte Sequelo, cierra a causa del covid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 27/06/2020 05:00 h

No ha sido una decisión fácil para Iván Rey, pero el nuevo panorama que dibuja el covid-19 hacía «imposible» mantener el Fonte Sequelo abierto, dice. El empresario compostelano cesó el jueves oficialmente la actividad en el local situado en la calle más empinada de la ciudad. Después de ocho años al frente de uno de los emblemas de la noche santiaguesa, confiesa que dejar el negocio «me costó muchísimo, porque lo puse en marcha con mucha ilusión y empeño». Tras pasar antes por otras seis manos, cogía el testigo en el 2013 de un pub lúgubre, con mala climatización y unos aseos descuidados; para convertirlo de nuevo en un lugar de moda. Hicieron falta dos reformas para modernizar el ambiente. «El primer año me costó perder dinero y, el segundo, no ganarlo. Pero sabía que tarde o temprano daría sus frutos, y no me refiero solo a lo económico, también a las satisfacciones personales», indica, al tiempo que pone en valor el trabajo de las personas que formaron parte del equipo y remaron juntas para reflotar el barco: Sabela, María, Isa, Sara, Thania, Alba, Vanesa Ríos, Nino, Moha, Adrián, Chava, Fons, Caamaño, Kike, Couto, Cabaleiro, Jorge, León... Ahora toca «poner fin a este viaje», continúa, al ser inviable adaptarse a la nueva normalidad: «La seguridad es lo primero y teníamos un aforo de 58 personas, que ahora nos reducen al 60 %. Se quedaría en 31 y con eso no da para pagar a los camareros, luz, agua... Ser rentable es complicado en estas circunstancias, especialmente en los locales de ocio nocturno de la zona vieja. Imagínate que 10 no consumen... Yo tampoco estaría en disposición de echarlos. Nos vemos obligados a ser policías y dejamos de ser lo que éramos, una familia, sin abrazos ni sonrisas». Con Iván se cierra un capítulo en el Fonte Sequelo, que en los 90 se daba la primera oportunidad a cantantes entonces desconocidos como Andrés Suárez. Es posible que pronto reabra, pues ya ha habido llamadas para saber si se alquila o traspasa. A título personal, el hostelero, que lleva 22 años en el sector, aprovechará el verano «para descansar y dedicar tiempo a su hija y familia». Y para otoño, avanza, ya piensa en un nuevo proyecto.

Una tienda de conservas nada conservadoras

No solo se despiden negocios en Santiago, también nacen otros. Es el caso de La Curiosa, una tienda de conservas nada conservadora que abrió sus puertas en la rúa dos Bautizados. Cristóbal Fernández García, un vigués que emprende por primera con 24 años, está detrás del proyecto. Graduado en Administración de Empresas, ha transformado las latas en lienzos que narran los principales hitos de cada año (desde 1940 hasta el 2020), ilustradas por la artista María José Fernández Ferreiro. Él mismo se ocupó del trabajo de indagación para incluir una tarjeta donde figuran desde los sucesos más importantes a la canción o película que triunfaron ese año. Con todo la prioridad para él, destaca, es el producto, «fresco y de temporada», procedente de «las mejores fábricas de la ría de Arousa» y en el que se exploran nuevos sabores. Indica que, «aunque no está el turista, estoy bastante agradecido al santiagués porque en esta semana entró muchísima gente a la tienda. Desde fuera no se sabe muy bien qué es y despierta la curiosidad con submarinos en el escaparate, avionetas, cohetes y otros detalles en el interior». Como guinda, incluye una vinoteca gallega y una sala de catas.

Las reinas del debate «online»

Un equipo de alumnas del colegio Cluny de Santiago se proclamó ganador en el Torneo de Debate Escolar Online organizado por la Fundación Educativa Activa-t y ESIC Business and Marketing School. Jimena Martinón, Juana Suárez-Llanos y Anna González, de segundo de ESO, demostraron soltura y capacidad de convicción frente a otros estudiantes de España y América Latina. En la final, defendieron la prohibición de la publicidad en la programación infantil y su intervención entusiasta y esmerada, preparada con el apoyo de las profesoras María Carro y Rosa Cacheda, se vio recompensado con el primer premio. La actividad se enmarca dentro de un proyecto propio del centro santiagués que tiene como objetivo desarrollar la expresión oral del alumnado en las dos lenguas cooficiales.