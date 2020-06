Abre una nueva tienda de conservas nada conservadoras

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 27/06/2020 05:00 h

No solo se despiden negocios en Santiago, también nacen otros. Es el caso de La Curiosa, una tienda de conservas nada conservadora que abrió sus puertas en la rúa dos Bautizados. Cristóbal Fernández García, un vigués que emprende por primera con 24 años, está detrás del proyecto. Graduado en Administración de Empresas, ha transformado las latas en lienzos que narran los principales hitos de cada año (desde 1940 hasta el 2020), ilustradas por la artista María José Fernández Ferreiro. Él mismo se ocupó del trabajo de indagación para incluir una tarjeta donde figuran desde los sucesos más importantes a la canción o película que triunfaron ese año. Con todo la prioridad para él, destaca, es el producto, «fresco y de temporada», procedente de «las mejores fábricas de la ría de Arousa» y en el que se exploran nuevos sabores. Indica que, «aunque no está el turista, estoy bastante agradecido al santiagués porque en esta semana entró muchísima gente a la tienda. Desde fuera no se sabe muy bien qué es y despierta la curiosidad con submarinos en el escaparate, avionetas, cohetes y otros detalles en el interior». Como guinda, incluye una vinoteca gallega y una sala de catas.