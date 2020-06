La belga Maggy Rey celebra su vuelta a casa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 26/06/2020 05:00 h

¿Se imaginan verse atrapados a miles de kilómetros de su hogar durante el clímax de la pandemia? Pues esto, precisamente, fue lo que le ocurrió a Maggy Rey, que por fin regresó este fin de semana a Bélgica para abrazar a su marido Steven, a sus hijos y nietos, León y Cruz. Esta belga de raíces gallegas aterrizó en Santiago el 15 de marzo. Vino a ver a sus padres, de 86 y 84 años, que viven en Caamaño, Porto do Son. Pero, con el tráfico aéreo paralizado por el coronavirus y tres billetes de vuelta cancelados desde Lavacolla, estuvo «más de tres meses atrapada en Galicia», recuerda. El regreso tuvo que ser a través del aeropuerto de Oporto y el viaje hasta allí «fue muy estresante, en taxi, porque no me podía llevar nadie que no fuera profesional. De hecho, en la frontera con Portugal nos pidieron los papeles tanto a mí como al taxista», relata. «El avión llegó con retraso y todos los que estábamos ahí pensábamos lo peor, que se cancelaría el vuelo. Pero, al final, embarcamos. Y yo más feliz que una perdiz», continúa. Sacando la parte positiva de estos últimos meses, Maggy subraya que pudo pasar el pico de la crisis sanitaria junto a sus padres y hasta reencontrarse con una amiga de la infancia, Cipriana Santamaría, a la que hacía 35 años que no veía.