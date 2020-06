Hemeroteca | Año 1999 | Un pacto en paradero desconocido

0

La Voz de Galicia

24/06/2020 07:19 h

No querían filtraciones, ni luz ni taquígrafos hasta que estamparan la firma. Hace exactamente 21 años, socialistas y nacionalistas, encabezados por Xosé Sánchez Bugallo y Encarna Otero, respectivamente, rodearon de secretismo la primera reunión de la comisión negociadora del pacto de gobernabilidad de Santiago. Estaban citados a las 18.30 horas en el Pazo de Raxoi, pero diez minutos antes dieron esquinazo a los medios de comunicación no sin premiar la puntualidad de algunos cámaras y fotógrafos y salieron en coche rumbo a un destino «relaxado e agradable». Dos horas más tarde se limitaron a decir que hubo puntos de encuentro y que la próxima cita será a principios de la siguiente semana. No había prisa.