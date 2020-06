0

La Voz de Galicia santiago

la voz 21/06/2020 14:57 h

El líder de Vox, Santiago Abascal, recaló esta mañana en Compostela, dentro de su periplo preelectoral por Galicia, para proclamar que su formación no teme a las encuestas y que ya se ve "con un pie dentro" de la Cámara del Hórreo. "Vox ha llegado a la política gallega para dar la sorpresa", dijo Abascal, que reunió a unas doscientas personas en el Monte do Gozo para realizar el último tramo del Camino de Santiago. Buena parte de ellos lo acompañaron después en el recorrido que realizó hasta la ciudad con su candidato por A Coruña, Ricardo Morado, un recorrido sin incidencias, más allá de los mensajes de "fóra fascistas" que coreó un grupo de apenas diez jóvenes que le salieron al paso en Porta do Camiño y ante los que la policía, atenta a la marcha durante todo su recorrido, desplegó un cordón.