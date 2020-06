kristal y Candilejas echan el cierre definitivo

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 09/06/2020

El goteo de cierres en la hostelería de Santiago parece no tener fin. Como se anunció la pasada semana con la cafetería Derby, el período de cierre impuesto por la pandemia del coronavirus hizo que los hosteleros próximos a la edad de la jubilación, e incluso con ella sobrepasada con creces, tomaran la decisión de cesar en su actividad económica. Esto fue lo que pesó en la decisión del Derby, y también en el Kristal. Una de las cafeterías más conocida y popular del Ensanche no volverá a abrir, al menos, con la misma cara al frente. Su propietario alcanzó con creces la edad de la jubilación, y el cierre por el covid le dio la excusa para cerrar una etapa de su vida. No es el único de Santiago, pero si uno de los más populares de la ciudad. Seguramente, muchos recordarán al Kristal como punto de referencia para las quedadas de tarde de las pandillas de adolescentes, o como una de las cafeterías habituales para tomar el cocholate con churros en la mañana del primer día del año.

Si el Kristal dice adiós en el Ensanche, el Candilejas se despidió en el casco histórico. En este caso, el cierre se produjo antes de que el covid tocará a la puerta del mundo, y echará el cierre de todas las actividades no esenciales. También la jubilación de su propietario fue determinante para no volver a abrir la puerta de un local con un público mayoritariamente universitario en invierno, y turístico, en verano. Uno de sus hijos, que trabajó en el local durante los últimos años, decidió tomar otro camino, y asumir la gestión de otro local del casco histórico. Ahora, el Candilejas ya tiene un nuevo dueño que prepara un proyecto gastronómico para la esquina de la praza da Universidade.