El mercado de Salgueiriños se celebró con solo cinco puestos de alimentación

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago / La Voz 04/06/2020 18:05 h

Los vendedores ambulantes no volverán al mercado de Salgueiriños hasta que se levante totalmente el confinamiento. Este fue el acuerdo al que llegaron en una asamblea celebrada durante la tarde del miércoles. En la explanada de Salgueiriños, este jueves solo hubo cinco puestos de alimentación, uno más que la pasada semana, y confirmaron que seguirán acudiendo al mercado al contar con la autorización del Concello.

Los tres puestos de ropa que asistieron el pasado jueves no acudieron ayer, y ello pese a que una de las vendedoras de verduras coincidió con algunos de ellos hace unos días en otro mercado y no le expresaron la voluntad de dejar de venir a Santiago. Uno de los vendedores de textil, que no forma parte del colectivo gitano, acudió pero, según comentaron los vendedores de verduras, no montó su puesto al comprobar que hacía mucho viento.

El colectivo gitano, mayoritario entre los vendedores de textil, insiste en mantener sus reclamaciones y no ceder ni un ápice. Exigen al Concello que, una vez superado el estado de alarma, se autoricen los 260 puestos que venían operando habitualmente en el recinto, y que se respeten las ubicaciones que tenía cada uno desde hace años. Fortunato Jiménez, portavoz del colectivo, aseguró que no aceptarán nuevas ubicaciones porque «nosotros somos de ley y nos respetamos. No vamos a permitir que nadie nos quiete nuestro sitio». Rechazó la decisión del Concello de instalar solo 104 puestos de vendedores, e indicó que los ambulantes ya tienen entregada la documentación para ponerse al día con el pago de tasas. Jiménez dijo que el mercadillo es «nuestra forma de vida, y no vamos a dejar que nadie nos eche».

Una de las peticiones formuladas por los ambulantes era que se facilitase el aparcamiento a los clientes. En la jornada de ayer, las barreras del aparcamiento disuasorio de Salgueiriños estuvieron levantadas, por lo que podían dejarse los vehículos sin coste. El acceso a la explanada contaba con la presencia de varios efectivos de la Policía Local, que controlaron las autorizaciones de los que acudieron al mercado.