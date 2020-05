Hemeroteca | Año 1998 | Vuelve el Circo de los Muchachos

0

La Voz de Galicia

23/05/2020 05:10 h

Los casi doscientos jóvenes del circo Ciudad de Los Muchachos que participan en el espectáculo «El niño rey», un alegato en favor de los derechos de la infancia, tuvieron una presentación de gala en la Praza do Obradoiro. Más de diez años después de su última función en Santiago, los chicos del padre Silva despertaron la fantasía de grandes y pequeños con las dos funciones en el Multiusos Fontes do Sar. Fue en las Festas do Apóstolo en 1998, en una jornada en la que el grupo español Dover también desbordó el pabellón de Sar con toda la fuerza del rock.