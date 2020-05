Hemeroteca I Año 1997 I A vueltas con al proyecto de la torre del Pedroso

0

No existía todavía una decisión definitiva por parte de las empresas que financiaban el proyecto, pero el gobierno compostelano no quería dejarlo enfríar. Por eso, tal día como hoy hace 23 años, el equipo de Xerardo Estévez defendía que la torre de telecomunicaciones diseñada por Norman Foster para el monte Pedroso debería estar construida en 1999, esto es, dos años después. Los responsables locales admitían, no obstante, que el tema estaba paralizado a la espera de que una toma de decisión por parte de las empresas que financian un proyecto que, en mayo de 1997, se encontraba prácticamente redactado en su nuevo dimensiomiento reducido, pero Retevisión y Telefónica no dieron el paso. Aunque la oposición veía difícil la materialización de la obra antes del 2000, el BNG consideraba más viable el proyecto en sí que el PP.