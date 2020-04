El BNG demanda financiación extraordinaria para el Consorcio ante los retos del Xacobeo

0

la voz 16/04/2020 13:39 h

El BNG considera que la proximidad del Xacobeo requiere la concertación de ayudas extraordinarias para el Consorcio de Santiago ante las dificultades para reunir al Real Patronato. Según Goretti Sanmartín, esa reunión no es imprescindible para dotar financieramente al organismo interadministrativo para afrontar iniciativas de mejora urbana y en el ámbito cultural, pensando en el año santo.

La portavoz nacionalista aboga por una alianza entre las tres administraciones que soportan el Consorcio (central, autonómica y municipal) para decidir esa aportación extraordinaria con el objetivo, dice, de "contribuír á recuperación da crise derivada da pandemia do coronavirus". “Ten que haber un compromiso das distintas administracións para conseguir un incremento substancial do orzamento do Consorcio para afrontar o Xacobeo 2021 e iso ten que ser independentemente dese encontro do Real Padroado, que xa o alcalde manifestou que era difícil que se poida reunir de xeito telemático”, afirma Sanmartín, que oberva que "non podemos chegar ao 2021 sen unha cantidade extraordinaria para o Consorcio da Cidade de Santiago, que xa perdeu moitos fondos derivados de recortes orzamentarios durante os últimos anos”.

La responsable municipal del BNG entiende además que sería conveniente reorientar la programación del Xacobeo para alentar la revitalización de la cultura gallega y su proyección internacional entre los visitantes con el destino del 90 % de los fondos disponibles, apunta.