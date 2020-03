Concluida la rehabilitación del cementerio de la Orde Terceira para abrirlo al público

0

Santiago / La Voz 26/03/2020 20:55 h

El Consorcio de Santiago ha concluido las obras de restauración y acondicionamiento del cementerio de la Orde Terceira Franciscana, que será abierto al público. El coste de esta obra, realizada en el marco del programa de restauración de monumentos del organismo interadministrativo, fue de casi 41.000 euros.

El cementerio se ubica en el Campiño de San Francisco, adosado a la parte trasera de la iglesia de Orde Terceira, y tiene acceso desde el propio campillo por una puerta con reja situada en el sur del muro de la casa rectoral-sacristía. El recinto fúnebre está cerrado por un muro de piedra y por su lado este linda con la casa rectoral y con la iglesia, por el sur con la cuesta de San Francisco y por el este y oeste con la gran huerta-jardín del convento de San Francisco. En las lápidas de los panteones se encuentran los nombres de diferentes familias compostelanas, vinculadas a la Orde Terceira Franciscana, y una parte del cementerio contiene tumbas de los frailes franciscanos del convento. «Trátase dun recuncho practicamente descoñecido da cidade que agora se pretende recuperar e facelo visitable», informa el Consorcio.

Xosé Allegue, arquitecto de la oficina técnica del Consorcio y responsable del proyecto, explica que con esta intervención se buscaba mejorar la conservación del cementerio, porque «a falta de mantemento facía que presentara problemas de crecemento incontrolado de vexetación, dificultades de escorrentía das augas pluviais e suciedade, xunto a intervencións desordenadas que alteraban a coherencia construtiva e histórica do conxunto. No que se refire á xardinería, a maioría das especies vexetais foran plantadas sen seguir ningún criterio nin de selección das especies nin no relativo á súa localización», por lo que, añade el arquitecto, «tratábase de acondicionar o cemiterio a través da limpeza dos elementos de pedra existentes, a mellora dos pavimentos e a reordenación das especies vexetais».