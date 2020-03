El positivo de una religiosa aísla al personal de la Cocina Económica de Santiago

0

El positivo por coronavirus confirmado, a primera hora de la tarde del viernes, en una de las religiosas que forma parte de la plantilla de la Cocina Económica hizo saltar las alarmas por la continuidad del servicio. La dirección de la Cocina Económica se puso en contacto con los Sevizos Sociais del Concello para buscar una solución que evitará la suspensión del comedor social. La concejala de Servizos Sociais, Mila Castro, indicó que la colaboración con la Cocina es «absoluta» y también se buscó el respaldo de la Dirección Xeral de Inclusión Social, que apoyarán «en todo lo que sea necesario para mantener la actividad». Castro dijo que, ante esta situación de emergencia, se le pidió a la dirección xeral material adecuado, y el Concello asumirá el coste de la desinfección de todo el edificio. Este trabajo se realizó durante la tarde de ayer, y se mantuvo el inmueble aislado durante unas tres horas para que los trabajos fueran efectivos. Castro insistió en que «no es momento de plantearse quién paga todo, sino de poner los medios».

Tras conocerse el positivo, todo el personal de la Cocina Económica quedó aislado y en cuarentena como medida preventiva, y así seguirán hasta que se descarten nuevos positivos. La concejala explicó que la directiva de la Cocina Económica acordó la contratación de personal para realizar el reparto de la comida, y en ello tendrá el apoyo del Concello. También se decidió no cocinar en las instalaciones, al menos por ahora, y recurrir al sistema de cátering para no suspender el reparto de alimentos mientras dura la emergencia sanitaria. Actualmente, ya no se estaban sirviendo las comidas y las cenas en el comedor, sino que entregaban la comida preparada en brik.

Los 170 usuarios, que estos días estaban acudiendo al comedor, recibirán entre las 12.30 horas y las 13.45 horas unas bolsas con los alimentos envasados para la comida de mediodía y de la noche. Aunque inicialmente se pensó en recurrir a comida fría, se descartó por las circunstancias personales de los usuarios, y la necesidad de que coman algo caliente a lo largo del día.