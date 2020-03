0

La Voz de Galicia rosa martínez

la voz 18/03/2020

Compostela Aberta (CA) no está de acuerdo con que la mejor forma de ayudar por parte de quienes están dispuestos a reforzar voluntariamente la atención a los confinados en sus domicilios sea quedarse en casa, como sostiene el alcalde. Si Xosé Sánchez Bugallo abogaba ayer por dejar esa responsabilidad únicamente a los voluntarios cualificados y organizados, como los de Protección Civil y Cruz Vermella, colaboradores del Ayuntamiento, el grupo de Martiño Noriega emplazaba esta mañana al regidor a colaborar y cooperar con esas iniciativas, "como están haciendo otros municipios españoles y gallegos, entre ellos, Vigo, en vez de "frealas", apunta Compostela Aberta.

Según Noriega, "a institución municipal debe asesorar e coordinar, pero non intentar frear, as iniciativas cívicas da veciñanza, que son necesarias e imparables”. Por eso, insta al alcalde a poner al Ayuntamiento "á fronte da organización dunha rede de voluntariado que poida atender as necesidades da poboación máis vulnerable nestes momentos”. Porque tiene que contemplar la posibilidad, dice la formación, de que "a agrupación de Protección Civil e Cruz Vermella cheguen a ser insuficientes para atender a demanda derivada da crise do coronavirus, tendo en conta que Santiago é un municipio moi extenso, cunha ampla zona rural na que vive unha poboación envellecida e que pode ter problemas de abastecemento maiores”.

Noriega invita a Bugallo y a la concejala de Benestar Social, Mila Castro, a reflexionar y establecer vías de colaboración "coas redes de solidariedade que están a nacer en diferentes barrios de Santiago a través de asociacións veciñais como Raigame, que xa tén mobilizados a un cento de voluntarios e voluntarias, San Lourenzo, Sar ou As Marías”. Pueden hacer aportaciones "moi valiosas", dice, en tanto que "son coñecedoras das necesidades concretas da poboación e das súas características concretas”.

“Temos que confiar nas iniciativas cidadás porque están a facerse desde a responsabilidade e fortalecen a coesión social, ademais o tecido asociativo pode chegar alí onde a institución non vai chegar", defiende Compostela Aberta, aunque Bugallo apunta que no es solo cuestión de "voluntarismo", sino que ese apoyo requiere formación y medidas de seguridad, además de la tramitación de seguros personales, y que las entidades de voluntarios que colaboran con el Ayuntamiento no están en condiciones de asumir ahora mismo ese papel formativo. "Estamos en perfecta coordinacion con Cruz Vermella, Médicos do Mundo e Cáritas, que agrupan a algo máis de douscentos voluntarios, e de momento din que teñen persoal suficiente", aclara el regidor.

Bugallo reitera su agradecimiento a la "voluntariedade" de esas iniciativas vecinales, pero "hai que pedirlles prudencia", porque "debemos evitar que cao mellor das vontades" se "realicen actuacións que nos poidan xerar disgustos".