Costa Vella casi parada y el Tambre está a medio gas

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 16/03/2020

La entrada al polígono del Tambre, en la primera hora de la mañana, fue el vivo reflejo de una ciudad en estado de alerta. Mucho menos tráfico del habitual a las ocho de la mañana, y tampoco se registró mayor intensidad a las nueve de la mañana. A medida que avanza la mañana, la actividad comienza a incrementarse en el polígono del Tambre, aunque con una intensidad menor a la de cualquier día laborable. Muchas empresas optaron por no atender al público, y mantener la actividad a puerta cerrada; otras no han abierto y no harán durante el período de confinamiento. Ninguno de los establecimientos de hostelería han abierto sus puertas, y los trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo se llevaron la comida de casa en previsión del cierre de los comedores y restaurantes. Las empresas de suministros adoptaron medidas extraordinarias de seguridad para atender a los clientes, fijando una distancia de seguridad para que no se acerquen a los mostradores. Algunos trabajadores indicaron que las empresas adoptaron medidas especiales, como establecer turnos para evitar que hubiera concentración de personas en las naves.

En el Tambre, la actividad es algo más intensa que en el parque empresarial de Costa Vella, donde la mayoría de los establecimientos son de servicios al por menor y están cerrados. Solo están abiertos los supermercados, y las empresas de suministros mantienen un ritmo menor para atender las peticiones de otras empresas.