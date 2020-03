Suspendidos todos los actos de la Semana Santa compostelana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 15/03/2020 13:55 h

Tampoco en Santiago se celebrará en la calle la Semana Santa. Así lo ha decidido la Junta de Cofradías de la ciudad en reunión extraordinaria celebrada este domingo. «Siendo una decisión triste y dolorosa después de un año de trabajo, nos hemos tenido que poner en el lugar de nuestros cofrades, familiares y amigos, y hemos tenido que ser generosos y comprensivos ante la situación en la que se encuentra nuestro país respecto al Corvid19», explica la junta en un comunicado hecho público para explicar su decisión. Señala que han querido esperar hasta este domingo para tomar una decisión en función de los mensajes de las autoridades sanitarias y eclesiásticas, y concluye que «a la vista de los acontecimientos, es la decisión más responsable».

Tras esta decisión, la Junta de Cofradías, que reúne a las trece entidades religiosas de la Semana Santa compostelana, informa que «desde mañana mismo comenzaremos a trabajar en la del 2021, que será un año especial" por la celebración del Xacobeo. También agradecen el esfuerzo de todas las personas que han colaborado en la organización de los actos supendidos.

«Lo único que no se podrá suspender es nuestra penitencia interior, que debe prevalecer por encima de todo; la Semana Santa no solamente es ver un paso en nuestras calles, sino que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, eso no se podrá suspender», concluyen su mensaje.

Hasta ahora, la Junta de Cofradías de Santiago solo había decidido la suspensión del concierto de apertura de la programación de la Semana Santa, que iba a ofrecer el Orfeón Terra a Nosa en la iglesia de As Ánimas el 27 de marzo, y el pregón, organizado para el día siguiente en San Domingos de Bonaval.