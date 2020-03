El coronavirus, presente en las tomas de posesión en la USC

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 12/03/2020 14:13 h

En un salón más grande y sin ningún tipo de contacto físico. Ni un apretón de manos para felicitarlos por el nuevo cargo. Así transcurrió la toma de posesión de María José López Couso y Jacobo Limeres como nuevos vicerrectores de la Universidade de Santiago, que se trasladó del Colexio de San Xerome -suele realizarse en lo que antiguamente era la capilla- al salón Nobre del Colexio de Fonseca, una sala mucho más grande para evitar contacto físico próximo mientras se desarrollaba el acto.

«Imos tomar as decisións que nos diga a Consellería de Sanidade. Non podemos nin debemos arriscar pola nosa conta», decía el rector, Antonio López, al terminar el acto. Poco antes de que Feijoo anunciase la decisión de suspender las clases, el rector decía que a la vista de como se están desarrollando los acontecimientos no era para nada descartable llegar a esa situación. «É un escenario que pode acontecer en calquera momento», anunciaba. En este momento, desde la Universidade han explicado que están en contacto con la Xunta para determinar medidas concretas.

López también dio por primera vez explicaciones públicas sobre la dimisión de la que hasta ahora era la vicerrectora de Titulacións, Victoria Otero Espinar, y la reestructuración de gobierno. ¿Precipitó la dimisión esta remodelación o fue al contrario? «Aproveitamos todo, fíxose da necesidade virtude», reconoció López. «Substancialmente son razóns profesionais, levaba moitos anos dedicándose á xestión e inmediatamente vai ter proxectos profesionais que teñen que ver coa súa promoción». ¿Diferencias? «Con calquera membro do goberno ao longo dos anos sempre hai diferencias, pero non son relevantes».

A partir de ahora, López Couso, que fue decana de Filoloxía durante los últimos ocho años, asume las competencias de Otero Espinar, a las que se suma también la captación de alumnado internacional, mientras que Jacobo Limeres se encargará de la vicerrectoría de Calidade. Las competencias en materia de comunicación, que hasta ahora ostentaba Mar Lorenzo, pasan a gestionarse directamente desde el Rectorado, y Gumersindo Feijoo asume también competencias de planificación tecnológica y desarrollo sostenible.