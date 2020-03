0

La Voz de Galicia

10/03/2020 04:50 h

El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, entregó ayer el premio Xohana Torres, en la modalidad de creación audiovisual, dotado con 2.500 euros, a Santiago Teijelo Vázquez, por su trabajo «Filucha de Taramancos». En la modalidad de ensayo la ganadora fue Ana Garrido González, por su obra «De viúva do vivo á muller navegante», pero no podrá recibir el premio al no haber asistido al acto.