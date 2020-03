Aplazada hasta octubre la entrega del premio San Clemente prevista para el día 31 en Santiago

0

La Voz de Galicia J. G.

10/03/2020 16:59 h

La entrega de galardones de la vigesimoquinta edición del certamen literario Premio San Clemente Rosalía-Abanca, prevista para el 31 de marzo, se ha aplazado, debido a la crisis del coronavirus. El IES Rosalía de Castro de Santiago, organizador de este acontecimiento, justifica la decisión «ante as dificultades de desprazamento dos escritores de fora de Galicia (Italia e Argentina), do alumnado estranxeiro que forma parte do xurado do Premio e dos seus profesores». El acto de entrega se celebrará «en principio, no mes de outubro».

Estaba programado que recogiesen el premio Emma Pedreira, Carlos Busqued y Antonio Manzini, ganadores en las categorías de narrativa en lengua gallega, lengua española y extranjera (italiana esta vez, traducida al castellano), y que participasen en debates con estudiantes y docentes de los centros que formaron parte del jurado: institutos gallegos de Santiago de Compostela, Cambados, Monforte y Ourense; y otros de Londres, Moscú, Vannes (Francia), Gelnhausen (Alemania), Chicago (Estados Unidos) y Santa Comba de Dão (Portugal). Así se había avanzado cuando se anunció el fallo, el pasado 30 de enero.