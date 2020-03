Hemeroteca | Año 1994 | Dos jóvenes descubren el acceso al castillo de A Rocha

0

08/03/2020 05:15 h

Xavier Rey y Antonio Presedo afrontaron una investigación sobre el castillo de A Rocha, que presentaron como «unha homenaxe a tódolos que mantiveron a tradición oral e nola transmitiron». Presedo, becario en la Facultade de Historia que conocía los relatos de la fortaleza por las leyendas contadas por sus abuelos; y Xavier Rey, entonces asistente de los archivos catedralicios, decidieron buscar la puerta de acceso al castillo enterrado. En su trabajo contaron con Manuela Quintáns, de 88 años, que recordaba haber recogido de niña loza en las ruinas enterradas e incluso les habló de las posibles entradas al castillo. Hace 26 años, los dos jóvenes investigadores lamentaban que «non se faga ningunha prospección arqueolóxica na Rocha. Existe a crenza errada de que a ruína do castelo foi gradual e que, polo tanto, alí quedou moi pouco ou practicamente nada. Nós comprobamos que iso non é certo. O estudo do castelo serviría para esclarecer unha das épocas máis conflitivas e interesantes da cidade». Actualmente, el castillo está vallado y, tras varias excavaciones, se programaron visitas.