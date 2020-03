El PSOE saca adelante el presupuesto municipal del 2020 con la abstención de CA y el  voto de calidad del alcalde

0

La Voz de Galicia

02/03/2020

El pleno de la corporación aprobó esta mañana el presupuesto municipal del 2020 con la oposición del PP y el BNG y la abstención facilitadora de Compostela Aberta (CA). Pero también con el voto de calidad del alcalde, imprescindible para que prosperasen unas cuentas que se elevan prácticamente a 117 millones de euros y que suponen una inversión de casi 15. La oposición de populares y nacionalistas dejó la votación en un empate a diez (los escaños que tiene el gobierno y los que suman los 8 del PP y los 2 del BNG), que requirió el ejercicio de la prerrogativa del regidor para deshacer ese equilibrio.

Compostela Aberta, formación con la que los socialistas cerraron un acuerdo hace algo más de una semana, defendió ese acuerdo en la medida en que da continuidad a políticas iniciadas en su mandato y a una posición de responsablidad con los intereses de la ciudad, dijo Martiño Noriega, aunque lo consideró insuficiente para darle un apoyo expreso. Su abstención, sin embargo, fue suficiente: los presupuestos no exigen mayoría absoluta.

PP y BNG mantuvieron su posición inicial de votar en contra pese a la réplica del gobierno de que ese rechazo era votar en contra de inversiones tan importantes para la ciudad como las reformas de Clara Campoamor y Concheiros, la reparación de muros e incluso las inversiones para el rural. Conscientes de que los presupuestos prosperarían igualmente al margen de la orientación de su voto, el portavoz popular, Alejandro Sánchez-Brunete, indicó que «hubiéramos querido encontrar argumentos para votar que sí, pero encontramos razones para votar que no», dijo tras coincidir con Goretti Sanmartín (BNG) en la falta de disposición del gobierno al diálogo con ambas formaciones tras abrir la ronda de negociaciones con todas las formaciones. Para Brunete, el pleno de esta mañana ha fijado el papel de cada grupo en la corporación: «El de ustedes es el de gobernar con Compostela Aberta y el nuestro, de control del gobierno».

El rura pide más inversión

La portavoz nacionalista sostuvo que estos no son los presupuestos que la ciudad necesita, y prueba de ello es, dijo, que «os van aprobar sen ningún voto a favor» de la oposición. Para el BNG, a la propuesta socialista le falta «ambición» y «da as costas ao rural», indicó Sanmartín en un pleno al que asistió, y en el que intervino, la presidenta de la Federación de Asociacións de Veciños do Rural (Ferusa), Cruz Vázquez, para pedir que al menos se incorpore medio millón de euros para el abastecimiento de agua, un servicio que no se contempla en las cuentas municipales.

Vázquez reclamó la atención que el rural merece y recordó compromisos históricos «incumpridos» para urgir una apuesta clara con las infraestructuras de ese ámbito del municipio. El gobierno argumentó su ausencia en que la falta de proyectos y de los terrenos para afrontar las primeras actuaciones dificultarán que se puedan ejecutar este año, pero que sí se incluyen ya la redacción de proyectos. Al margen de las infraestructuras, el presupuesto recoge inversiones por algo más de 2,5 millones.

El alcalde cerró el debate apuntando que la propuesta tampoco satisface al gobierno, pero «son os orzamentos que podemos financiar, non os que nos gustaría». Bugallo agradeció la «xenerosidade» de CA para facilitar su aprobación con su abstención, al igual que agradeció la del pasado año de PP y BNG, con una abstención entonces facilitadora del presupuesto técnico que defendieron los socialistas en verano y al que se había opuesto Compostela Aberta.