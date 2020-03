Gonzalo Caballero aventura una movilización del electorado para conseguir el «cambio tranquilo» en la Xunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. G.

Santiago / La Voz 01/03/2020 13:01 h

El candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, apeló en una reunión esta mañana en Santiago con las candidaturas del partido para las próximas elecciones autonómicas a que trabajen para conseguir una movilización del electoral para conseguir «un cambio tranquilo coa que a maioría do país pode confiar con que van ir as cousas a mellor». Se mostró convencido de que si el PP pierde 4 o 5 punto «con esa caída perde un deputado por provincia; e nese escenario ten perdida a maioría absoluta. Eu creo que a caida do PP vai ser todavía moito máis intensa; coñezo ben o proceso de enquisas, o xogo está aberto e se hai unha mobilización masiva Feijoo vai perder 2 deputados por cada provincia».

Caballero criticó los 11 años de Feijoo al frente de la Xunta, que se cumplen hoy. «Son 11 anos que non celebra Galicia, porque Feijoo quere vender, 11 anos de prodixios, pero foron 11 anos de desprezos, de recortes, de xestión política nefasta para o conxunto do país». Insitió en que «o benestar das galegas e dos galegos foi a menos» y que «hai tres problemas profundos que son cada vez máis graves con Feijoo: un problema de emprego, un problema de despoboamento, un problema nos servizos sociais e coa crise sanitaria. Eses 3 eidos de ámbitos políticos que máis lles preocupan ás galegas e aos galegos non teñen solución con Feijoo. Feijoo non ten política económica activa para xerar emprego no país; Feijoo non ten unha política de vertebración territorial que permita respaldar o medio rural, que permita respaldar o conxunto do territorio; Feijoo carece de sensibilidade e de compromiso social e ademais recorta e privatiza na sanidade pública a niveis sen precedentes». Señaló el encuentro en el que Feijoo prevé reunirse en Ourense con Pablo Casado, Mariano Rajoy, José Manuel Baltar «e non sei se vai levar a Jácome tamén» como «a foto do pasado» en la que Feijoo se rodea «do máis casposo e máis reaccionario, representando de novo o que é esa vella dereita que non ten máis posibilidade de darlle futuro a este país». Reiteró que al PsdeG le corresponde liderar el cambio «que presidiremos a partir do 5 de abril», pues «o 61 % dos galegos queren un cambio de goberno á fronte da Xunta; o 75 % dos mozos e das mozas queren un cambio de goberno á fronte da Xunta» y que el PsdeG apelará al medio millón de votantes que tuvo en las elecciones generales celebradas el año pasado a que le den de nuevo su confianza para conseguirlo.

Tras la reunión de Santiago, Gonzalo Caballero partió hacia Verín, para participar en la manifestación feministas, y avanzó que estarán en las movilizaciones convocadas para defender los derechos de las mujeres y el feminismo la próxima semana. También tiene previsto estar hoy en la Festa da Cachucha, en O Carballiño.