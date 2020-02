El teatro «made in» Santiago, reconocido en los María Casares

0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 28/02/2020

El teatro made in Santiago competirá este año por los premios María Casares. Está nominado en media docena de categorías, a las que optan actores, productoras, vestuario y música con sello picheleiro. La compostelana Patricia Vázquez, quien en su día fue la niña más tímida del barrio de Vista Alegre, es una de las finalistas como mejor actriz protagonista; un reconocimiento que ya ganó el año pasado en el Festival de Teatro Galego Celso Parada. Y, entre los actores principales masculinos, está también Sergio Zearreta, cuyo apellido delata su origen vasco (de Amorebieta) pero lleva tiempo radicado en Galicia y es una cara habitual de la vida artística y cultural de la ciudad. Entre los aspirantes a la mejor música original hay un tema de Novedades Carminha en colaboración con Santi Jul, Iván Laxe y el propio Zearreta para la versión escénica de Fariña. Y en el capítulo de vestuario, la casa de moda y estilismos santiaguesa Saturna vuelve a figurar entre los elegidos. No solo opta al mejor vestuario en los galardones otorgados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia por el montaje Neorretranca y posmorriña del Centro Dramático Galego, también a los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual por el outfit de Heredeiros da Crus para el videoclip de Esquimales. Por último, y por ello no menos importante, están en la contienda varias productoras con sede en la capital gallega. Así, Talía Teatro (con base de operaciones en el polígono del Tambre) está nominada al mejor espectáculo infantil por Lambetadas, al igual que Producións Teatráis Excéntricas (Ponte do Sar) por Cartóons. Además, la siempre vanguardista compañía compostelana Voadora está presente este año en los premios con Hemos venido a darlo todo por su maquillaje, vestuario y música. El 26 de marzo se darán a conocer los ganadores en una gala que tendrá lugar en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

Música Independiente

El talento que exporta la comarca compostelana alcanza también al mercado musical. Que se lo digan sino a Novedades Carminha, nominados en los Premios de la Música Independiente (MIN) en cuatro categorías. Xavi G. Pereiro, Carlos Pereiro (Carlangas) y Adrián D. Bóveda (Jarri) compiten por el mejor álbum del año por Ultraligero contra Kiko Veneno, Rodrigo Cuevas, Carla Vento y Anni B Seee; así como mejores artistas, mejor álbum de pop y mejor directo por su presentación en La Riviera. En esta última nominación tiene también gran parte de culpa Anxo Rodríguez, el cuarto santiagués que se incorporó a la banda para hacer crecer su sonido en las actuaciones en vivo. Y le tienen ganas al singular trofeo de los MIN. Ya el año pasado, candidatos a mejor artista (se lo llevó Morgan), comentaban los de Novedades Carminha en tono jocoso antes de la gala que «lo importante es ganar, que participar ya participamos mucho los años anteriores». En esta ocasión, otros grupos de la zona podrán sacar pecho entre la flor y nata de la música independiente. Aida Tarrío, Sabela y Olaia Maneiro de Tanxugueiras se la juegan con Contrapunto al mejor álbum en gallego; premio al que, entre otros, también aspiran A Banda da Loba (banda creada hace cuatro veranos en Santiago por Xiana Lastra, Andrea y Marcela Porto) por Fábrica de luz y Familia Caamagno (fundada en 2011 por 5 amantes del pop y el rock and roll en Sigüeiro) por Había que intentalo. Los vencedores no se sabrán hasta el 11 de octubre, en un acto en el Circo Price de Madrid.

Regreso a La Estila

Los universitarios del colegio mayor La Estila participaron esta semana en una interesante tertulia que tuvo como protagonista al abogado y empresario Gerardo Gándara Moure. Socio de un prestigioso bufete, cónsul honorario de Portugal y docente en la USC y UdC, es a parte de todo esto uno de los propietarios de Chocolat Factory. Él, que también residió en sus años de universitario en La Estila, recomendó a los estudiantes que aprovechen esta etapa y que no dejen de destacar en sus currículos todas las actividades extracurriculares que realizan porque es algo que se valora mucho en los procesos de selección. Sobre Chocolat Factory, dijo que su éxito radica en una materia prima de calidad, en la creatividad, diseño, innovación, comunicación y en el servicio al cliente.