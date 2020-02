Jurist Priest, el grupo de juristas capaz de hacer bailar a los magistrados desaforadamente

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Patricia Calveiro

Santiago / La Voz 27/02/2020 05:00 h

Les une la profesión, pero también un interés en común. A estos cuatro juristas les apasiona la música, por eso han formado su propio grupo. Se hacen llamar Jurist Priest, en un guiño a la mítica banda británica de heavy metal Judas Priest. «Es inevitable que siendo abogados, ejercientes o no, y compartiendo una afición como es tocar instrumentos no acabásemos coincidiendo y conociéndonos», cuenta Sergio Aramburu. La casa que tiene en Calo (Teo) este letrado santiagués, secretario técnico del Consello da Avogacía Galega y guitarrista, se convierte los domingos en su base de operaciones para ensayar. Allí se dan cita otros dos abogados, Ramón Saleta (batería) y Óscar Campos (bajista y asesor en la Xunta), además de un procurador en A Coruña, Jaime del Río, quien además de ser el vocalista del grupo toca la guitarra y «lo hace muy bien. Podría ser profesional si quisiese y ganar mucho dinero en la música», afirman sus compañeros. Todos habían participado antes en otras formaciones y desde el 2009 se reúnen puntualmente para interpretar juntos versiones de rock en fiestas. Aunque, en contra de lo habitual, ellos ni siquiera se promocionan para actuar. Solo lo hacen si surge la oportunidad, porque «nosotros no vivimos de esto, tenemos nuestras profesiones y muchas tareas que atender». Eso sí, si el escenario se pone a tiro y la ocasión se tercia, son los primeros en subirse. «Los conciertos suelen ser entre colegas, gente de nuestro círculo profesional y amigos». Quizás sea por ese clima de confianza que se crea, Jurist Priest parece tener la clave para hacer disfrutar a un público de apariencia seria, que de entrada podría parecer duro de roer. «Lo más curioso es ver a los magistrados bailando desaforadamente sobre la pista», afirman. ¿El repertorio? «Menos reguetón, hacemos versiones de todo tipo, desde rocanrol de los 50 hasta pop actual, incluso temas de Raphael y Rocío Jurado, pero siempre en clave de rock. Y solemos terminar con heavy metal o hard rock: AC/DC, Judas Priest...», indican. Con esta receta han animado desde la clausura del máster de acceso a la abogacía hasta las fiestas de los colegios de procuradores y abogados de A Coruña, o la celebración del 175 aniversario del ICA de Santiago... Mañana pondrán ritmo de nuevo a su encuentro anual —en el que se juntan autoridades locales y autonómicas del ámbito jurídico, político y civil—, para el que contarán con el refuerzo de una voz femenina, la de la cantante coruñesa Ana Díaz.

Pequeñas alegrías

En los hospitales no solo suceden cosas malas. Para muestra, la del Aula Hospitalaria, coordinada por Mª Elena Sobrino. En el último mes, personas anónimas y caras conocidas aportaron su granito de arena para hacer más llevadera su estancia en el CHUS a los menores ingresados, con los que han compartido momentos entrañables y mágicos. El actor y humorista Xosé Antonio Touriñán, el Mago Teto, los campeones de squash Carlos Cornes y Borja Golán, dos representantes del balonmano femenino como Ana y Laura, la Escuela de Música Allegro, los talleres de artesanía de Leonor (de Como Pez en el Agua) o el Mago Charly Braun, un viejo colaborador de Obra Social Pediatría que ha incluido la ilusión y el ilusionismo entre las materias de su plan de estudios. Son solo algunos nombres de una lista que crece a medida que lo hacen las sonrisas de unos pacientes que no superan los 16 años, y que en algún caso se enfrentan a situaciones tan complicadas como una enfermedad crónica, muy grave o terminal.

Entroido solidario

Participaron en el concurso de entroido celebrado en Val do Dubra este sábado y se llevaron el segundo premio. La comparsa Grease ganó 250 euros en metálico con la interpretación del baile Outra volta y ha decidido donar este dinero íntegramente a una causa en la que le saquen buen partido. Será para la Asociación de Persoas con Discapacidade (Avante), que actúa en los concellos de Dubra, Santa Comba, Tordoia, Trazo, A Baña, Ordes y Cerceda. La entidad presidida por Mercedes Pazos cuenta con un centro de día y ocupacional en Niveiro al que acuden diariamente una treintena de usuarios para avanzar en sus capacidades y habilidades.